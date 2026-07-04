مدرب أستراليا: صلاح "لاعب استثنائي".. ولو فزنا لتغير كل شيء

دافع مدرب أستراليا توني بوبوفيتش عن قراره بتبديل حارس المرمى قبل ركلات الترجيح التي خسرها منتخب بلاده أمام مصر 2-4، ليودع كأس العالم 2026 من دور الـ32 الجمعة في تكساس.

وأكد بوبوفيتش أيضا أنه لا يشعر بأي ندم على اختياره المدافع لوكاس هيرينغتون البالغ 18 عاما لتنفيذ ركلة ترجيح، رغم أنه سددها في العارضة.

وأهدر المدافع الآخر هاري سوتار أيضا ركلته، في مباراة تعادل فيها المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

قبل نهاية الوقت الإضافي بلحظات، ومع اقتراب الاحتكام إلى ركلات الترجيح، استبدل بوبوفيتش حارس المرمى باتريك بيتش (22 عاما) بالحارس المخضرم ماثيو ريان.

ولم ينجح ريان (34 عاما) الذي دخل البطولة بصفته الحارس الأول لأستراليا، في التصدي لأي ركلة ترجيح، لتتأهل مصر إلى ثمن النهائي.

وقال بوبوفيتش الذي أكد أنه "فخور للغاية" بفريقه، رغم أن أستراليا لم يسبق لها الفوز بأي مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، إن "سوكيروز" أظهروا "الشخصية والصلابة والجودة" قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

قال: "دائما ما تكون لديك خيارات لإجراء تبديلات أثناء المباراة، وقبل دقائق قليلة من النهاية لم نفقد أي لاعب بسبب الإصابة خلال الوقت الإضافي، لذلك كان لا يزال لدينا تبديل واحد، فقررنا إشراك ماتي".

وأضاف: "صحيح أن الأمر لم ينجح، ويمكننا الآن مناقشة الأسباب، لكن بالنظر إلى خبرة ماتي، وإذا نظرت إلى سجله في التصدي لركلات الترجيح".

تابع: "باتريك ما زال حارسا جديدا، ليس فقط مع المنتخب الوطني، بل حتى على مستوى الأندية".. وختم عن هذا الأمر: "شعرنا ببساطة أن خبرة ماتي ستكون هي العامل الفارق".

وعن اختياره هيرينغتون لتنفيذ ركلة ترجيح تحت ضغط هائل، قال بوبوفيتش: "أنا متأكد أنكم كنتم ستقولون شيئا مختلفا لو أن الشاب سجل".

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وأضاف للصحافيين: "ربما كنتم ستجلسون هنا وتشيدون بروعة أن لاعبا يبلغ من العمر 18 عاما تقدم لتنفيذ ركلة ترجيح وسجلها".

وعمّا إذا سبّب محمد صلاح الذي سجل ركلة ترجيحية على طريقة "بانينكا" مشكلات لأستراليا، قال: "محمد صلاح لاعب استثنائي، وقد خاض المباراة كاملة رغم معاناته من إصابة، وهو قادر على حمل الفريق بمفرده".

أضاف: "لكن إذا تحدثنا عن لاعبين آخرين، فإن (عمر) مرموش لاعب رائع، (محمود حسن) تريزيغيه أيضا".