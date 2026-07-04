ماذا قالت الصحف العالمية عن تأهل مصر الملحمي إلى ثمن نهائي المونديال

حظي تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 باهتمام واسع في وسائل الإعلام العالمية، بعدما حقق "الفراعنة" أول مرور لهم في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال، بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

"لا أحد يدفن مصر"

واحتفت الصحف الإسبانية بالإنجاز المصري، إذ اختارت صحيفة "ماركا" عنوانًا لافتًا عبر منصاتها جاء فيه: "لا أحد يدفن مصر"، في إشارة إلى عودة المنتخب المصري في المباراة وتمسكه بفرصه حتى حسم بطاقة التأهل.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فأبرزت الدور الذي لعبه قائد المنتخب محمد صلاح، وجاء عنوانها: "صلاح ومصر يصنعان التاريخ ويتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم"، مؤكدة أن المنتخب المصري كتب صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال.

بدورها، ركزت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على القيمة التاريخية للنتيجة، وكتبت: "مصر تحقق أول فوز لها على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لكأس العالم على حساب منتخب أستراليا"، معتبرة أن الفوز يمثل محطة فارقة في تاريخ الكرة المصرية.

المغامرة الفاشلة

أما صحيفة "ميرور" البريطانية، فسلطت الضوء على الجانب التكتيكي للمباراة، ونشرت تقريرًا بعنوان: "مصر تهزم أستراليا بركلات الترجيح بعد فشل مغامرة حارس المرمى"، في إشارة إلى الرهان الأسترالي خلال ركلات الترجيح بالدفع بماتيو ريان بدلًا من باتريك بيتش، والذي لم ينجح في منع المنتخب المصري من حجز بطاقة التأهل.

ومن كندا، وصفت صحيفة "ذا غلوب أند ميل" ما حدث بأنه ليلة استثنائية للكرة المصرية، تحت عنوان: "مثاليون في ركلات الترجيح.. مصر تطيح بأستراليا وتحقق أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم"، مشيرة إلى نجاح لاعبي المنتخب في تنفيذ جميع ركلات الترجيح بثقة كبيرة.

ويعد هذا الانتصار إنجازًا تاريخيًا للمنتخب المصري، إذ منح "الفراعنة" أول فوز لهم في تاريخ مباريات الأدوار الإقصائية بكأس العالم، ليواصلوا مشوارهم في النسخة الحالية من البطولة وسط إشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية.