كيف ساهم ريال مدريد في فوز مصر على أستراليا بركلات الترجيح؟

حجز المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، في مواجهة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمها "الفراعنة" بتركيز كبير من علامة الجزاء.

وأظهر لاعبو المنتخب المصري هدوءا واضحا أثناء تنفيذ الركلات، ليكونوا الطرف الأكثر نجاحا في حسم المواجهة، وسط أداء لافت من منفذي الركلات الذين تعاملوا مع الضغط الكبير بثبات كبير.

دراسة غير متوقعة تقود التحضير

كشفت التطورات أن استعدادات المنتخب المصري لركلات الترجيح لم تكن تقليدية، بل تضمنت دراسة تحليلية غير متوقعة اعتمدت على مقطع فيديو لمباراة سابقة لفريق ريال مدريد أمام ليفانتي.

وجاء اختيار هذا المقطع لسبب مباشر، يتمثل في أن حارس مرمى ليفانتي هو الحارس نفسه الذي دافع عن مرمى منتخب أستراليا في هذه المواجهة، وهو ماثيو رايان، ما جعل اللقطات ذات فائدة تكتيكية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

شهدت المباراة لحظة حاسمة تمثلت في إشراك ماثيو رايان قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق قليلة، بهدف تعزيز قدرة أستراليا على التصدي لركلات الترجيح.

لكن هذا القرار لم يحقق النتائج المرجوة، إذ فشل الحارس في التصدي لأي من الركلات المصرية، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية ترجيح كفته في اللحظات الحاسمة.

ركلة مبابي تمنح مصر مفتاح الحل

ركز المقطع الذي تمت دراسته على ركلة جزاء نفذها الفرنسي كيليان مبابي أمام ماثيو رايان خلال مواجهة لريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري المحلي، حيث نجح المهاجم الفرنسي في تسجيلها.

ومن خلال تحليل تلك اللقطة، لاحظ الجهاز الفني المصري أن الحارس يميل إلى التحرك المبكر قبل تنفيذ الركلة، محاولا توقع اتجاه التسديدة، وهو ما اعتُبر نقطة ضعف يمكن استغلالها.

قرار صلاح الحاسم وتنفيذ واثق

كان محمد صلاح من أبرز اللاعبين الذين تابعوا المقطع التحليلي بدقة، حيث لفت انتباهه ميل الحارس الواضح إلى التحرك قبل التسديد.

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وبناء على ذلك، قرر صلاح المجازفة بتنفيذ ركلة بأسلوب "اللوب" الخفيف في منتصف المرمى، بعد اقتناعه بأن الحارس لن يبقى في موقعه، وهو القرار الذي عكس ثقة كبيرة في قراءة التحليل الفني.

جاءت النتيجة النهائية لتؤكد نجاح الرهان المصري، بعدما تعامل اللاعبون مع ركلات الترجيح بهدوء وثقة، مستفيدين من دراسة دقيقة لنقاط ضعف الحارس المنافس.

ويعكس هذا الانتصار أهمية التحضير التحليلي في كرة القدم الحديثة، حيث باتت التفاصيل الصغيرة قادرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، خصوصا في المواجهات التي تُحسم بركلات الترجيح.