صلاح يتربع على عرش "الصناع" وعاشور يدخل التاريخ.. أرقام استثنائية من تأهل مصر المونديالي

حقق المنتخب المصري إنجازا كرويا غير مسبوق ببلوغه الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب تجاوزه عقبة نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (5-3)، في المواجهة التي احتضنها ملعب "دالاس كاوبويز" يوم 3 يوليو/تموز 2026 ضمن منافسات دور الـ32.

وشهدت المباراة تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية والإحصائيات اللافتة التي وثقت تفوق "الفراعنة" وعقدة المنتخب الأسترالي في الأدوار الإقصائية:

إنجازات قارية مصرية بركلات الترجيح

بات المنتخب المصري ثاني منتخب أفريقي في تاريخ المونديال يحقق الفوز بركلات الترجيح، ليلحق بمنتخب المغرب الذي حقق الإنجاز ذاته مرتين (ضد إسبانيا في عام 2022 وهولندا في عام 2026).

تعد هذه المواجهة هي الأولى تاريخيا لكلا المنتخبين التي يحتكمان فيها لركلات الترجيح في كأس العالم. وهي المرة الأولى التي يختبر فيها فريقان هذه الركلات للمرة الأولى في تاريخهما ضمن مباراة واحدة منذ لقاء الدنمارك وكرواتيا في دور الـ16 بنسخة عام 2018.

صلاح يتربع على عرش "الصناع" وعاشور يدخل التاريخ

أظهر هجوم "الفراعنة" شراسة واضحة في نسخة عام 2026، حيث سجل الفريق 6 أهداف خلال 4 مباريات، وهو رقم يتجاوز إجمالي ما سجله المنتخب في مشاركاته الثلاث السابقة مجتمعة (5 أهداف: هدفان عام 1934، هدف عام 1990، وهدفان عام 2018).

إنجاز عاشور: انضم إمام عاشور بتسجيله هدفين في هذه النسخة إلى قائمة ذهبية تضم 3 لاعبين مصريين فقط تمكنوا من إحراز أكثر من هدف في نسخة مونديالية واحدة، وهم عبد الرحمن فوزي (عام 1934) ومحمد صلاح (عام 2018).

واصل القائد محمد صلاح إثبات جودته، متصدرا قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في كأس العالم 2026 بـ 16 فرصة (بالتساوي مع البلجيكي لياندرو تروسارد)، منها 5 فرص في مباراة أستراليا وحدها.

ملخص فوز مصر على أستراليا

لعنة أسترالية وأرقام قياسية عكسية

استمرت لعنة الأدوار الإقصائية في مطاردة أستراليا، إذ ودعت البطولة من هذه المرحلة في جميع محاولاتها الثلاث: أمام إيطاليا (عام 2006)، الأرجنتين (عام 2022)، ومصر (عام 2026).

استفادت أستراليا من هدفين عكسيين فقط طوال تاريخ مشاركاتها المونديالية، والمفارقة أن كليهما كانا الهدفين الوحيدين للفريق في الأدوار الإقصائية (هدف الأرجنتيني إنزو فرنانديز في عام 2022، وهدف المصري محمد هاني في عام 2026).

الهدف العكسي الذي سجله محمد هاني حمل الرقم 13 في بطولة كأس العالم 2026، ليكون بذلك رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من الأهداف العكسية في نسخة واحدة، متجاوزا الرقم السابق المسجل في مونديال عام 2018 (12 هدفا).