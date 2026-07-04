سكالوني يشيد بكاب فيردي.. وميسي: لا مباريات سهلة في كأس العالم

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني ونجمه ليونيل ميسي، أن منتخب كاب فيردي استحق الإشادة رغم خسارته أمام "الألبيسيليستي" بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع المباريات في المونديال أصبحت في غاية الصعوبة.

وقال سكالوني عقب اللقاء: "أود أن أهنئ المنافس، فقد أثبت اليوم أنه فريق كبير. عندما نقول إنه لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، فهذا صحيح بالفعل".

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فريقه سيحاول الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي ظهرت خلال المباراة، قائلًا: "علينا أن نستخلص الأشياء الجيدة، والتي كانت موجودة بغض النظر عن النتيجة".

وأشار ميسي إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يدركون مسبقًا صعوبة مواجهة كاب فيردي، مضيفًا: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، هنا لا أحد يهدي شيئًا، وقد أظهر هذا المنتخب (كاب فيردي) ذلك أمام إسبانيا وأوروغواي، أحيانًا يستهين البعض بالمنتخبات، لكننا كنا واضحين تمامًا بشأن صعوبة المباراة".

ونجح منتخب الأرجنتين في حجز مقعده في دور ثمن النهائي بعد فوزه المثير على كاب فيردي بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت منافسة قوية حتى دقائقها الأخيرة، ليواصل حامل اللقب مشواره في كأس العالم 2026.