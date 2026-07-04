رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

سر مصري قبل ركلات الترجيح.. مبابي يكشف نقاط ضعف "مفاجأة أستراليا"

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epa13084291 Goalkeeper Patrick Beach of Australia (R) is substituted by goalkeeper Mathew Ryan of Australia during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Australia against Egypt, in Dallas, USA, 03 July 2026. EPA/JEFFREY MCWHORTER
رايان يعوض بيتش قبل ركلات الترجيح بين أستراليا ومصر (إي بي آي)
Published On 4/7/2026

قبل لحظات من انطلاق ركلات الترجيح بين مصر وأستراليا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، التقطت عدسات البث التلفزيوني مشهدا لافتا للجهاز الفني للمنتخب المصري وهو يتابع عبر جهاز لوحي ركلة جزاء نفذها النجم الفرنسي كيليان مبابي في شباك الحارس الأسترالي ماثيو رايان، وذلك عن طريق محلل أداء المنتخب المصري محمود سليم.

ولم يكن الأمر مجرد مشاهدة عابرة، بل جزءا من خطة دقيقة لدراسة تحركات رايان قبل الحسم، وهي خطوة أثمرت لاحقا بعدما نجح الفراعنة في تسجيل جميع ركلاتهم وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

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وقبيل انطلاق ركلات الترجيح في مواجهة دور الـ16، تجمع لاعبو المنتخب المصري حول سليم لمشاهدة ركلة جزاء سجلها مبابي بقميص ريال مدريد في شباك الحارس الأسترالي ماثيو رايان، خلال مواجهة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وذلك بهدف دراسة طريقة تحرك الحارس واتجاهاته عند التصدي لركلات الجزاء.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش استبدال حارسه الأساسي باتريك بيتش بماثيو رايان قبل نهاية الوقت الإضافي مباشرة، في محاولة لتكرار سيناريو الحارس الهولندي تيم كرول الشهير، عبر الدفع بحارس أكثر خبرة في التصدي لركلات الترجيح.

لكن الرهان الأسترالي لم ينجح، إذ لم يتمكن رايان من التصدي لأي من الركلات المصرية، بعدما سجل كل من محمود صابر ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام عبد المجيد محاولاتهم بنجاح، ليحسم الفراعنة التأهل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

Egypt's players celebrate with supporters after winning the 2026 World Cup round of 32 football match between Australia and Egypt at the Dallas Stadium in Arlington on July 3, 2026.
المنتخب المصري يحتفل مع جماهيره بالتأهل للدور ربع النهائي (الفرنسية)

وفي المقابل، بدأ المنتخب الأسترالي سلسلة الإخفاقات بإهدار قائده هاري سوتار أول ركلة بعدما سدد الكرة فوق العارضة، قبل أن تضيع ركلة لوكاس هيرينغتون بنفس الطريقة، ليودع "السوكيروز" البطولة من الدور الإقصائي للمرة الثالثة تواليا.

ورغم المعاناة الكبيرة التي واجهها المنتخب المصري خلال المباراة، فإن الفراعنة حسموا المواجهة بفضل هدوئهم وثقتهم في ركلات الترجيح، في لقطة لفتت الأنظار بعدما ظهر أن الاستعداد النفسي والفني سبق التنفيذ، وأن فيديو لمبابي كان أحد أسرار الانتصار.

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المصدر: الصحافة الأجنبية

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