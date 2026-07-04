سر مصري قبل ركلات الترجيح.. مبابي يكشف نقاط ضعف "مفاجأة أستراليا"

قبل لحظات من انطلاق ركلات الترجيح بين مصر وأستراليا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، التقطت عدسات البث التلفزيوني مشهدا لافتا للجهاز الفني للمنتخب المصري وهو يتابع عبر جهاز لوحي ركلة جزاء نفذها النجم الفرنسي كيليان مبابي في شباك الحارس الأسترالي ماثيو رايان، وذلك عن طريق محلل أداء المنتخب المصري محمود سليم.

ولم يكن الأمر مجرد مشاهدة عابرة، بل جزءا من خطة دقيقة لدراسة تحركات رايان قبل الحسم، وهي خطوة أثمرت لاحقا بعدما نجح الفراعنة في تسجيل جميع ركلاتهم وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وقبيل انطلاق ركلات الترجيح في مواجهة دور الـ16، تجمع لاعبو المنتخب المصري حول سليم لمشاهدة ركلة جزاء سجلها مبابي بقميص ريال مدريد في شباك الحارس الأسترالي ماثيو رايان، خلال مواجهة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وذلك بهدف دراسة طريقة تحرك الحارس واتجاهاته عند التصدي لركلات الجزاء.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش استبدال حارسه الأساسي باتريك بيتش بماثيو رايان قبل نهاية الوقت الإضافي مباشرة، في محاولة لتكرار سيناريو الحارس الهولندي تيم كرول الشهير، عبر الدفع بحارس أكثر خبرة في التصدي لركلات الترجيح.

لكن الرهان الأسترالي لم ينجح، إذ لم يتمكن رايان من التصدي لأي من الركلات المصرية، بعدما سجل كل من محمود صابر ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام عبد المجيد محاولاتهم بنجاح، ليحسم الفراعنة التأهل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وفي المقابل، بدأ المنتخب الأسترالي سلسلة الإخفاقات بإهدار قائده هاري سوتار أول ركلة بعدما سدد الكرة فوق العارضة، قبل أن تضيع ركلة لوكاس هيرينغتون بنفس الطريقة، ليودع "السوكيروز" البطولة من الدور الإقصائي للمرة الثالثة تواليا.

ورغم المعاناة الكبيرة التي واجهها المنتخب المصري خلال المباراة، فإن الفراعنة حسموا المواجهة بفضل هدوئهم وثقتهم في ركلات الترجيح، في لقطة لفتت الأنظار بعدما ظهر أن الاستعداد النفسي والفني سبق التنفيذ، وأن فيديو لمبابي كان أحد أسرار الانتصار.