بالفيديو.. رسالة مؤثرة من رونالدو لطفل منكوب في فنزويلا

في لفتة إنسانية مؤثرة، وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة خاصة مليئة بالأمل والتضامن إلى الطفل الفنزويلي أندريس، الذي فقد كل ما يملك إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا صن (The Sun)، فإن رونالدو (41 عاما) اطلع على رسالة بعث بها الطفل، فحرص على الرد عليه شخصيا بكلمات دعم وتشجيع، قبل أن يفاجئه بدعوة خاصة لحضور إحدى مبارياته، قائلا: "أريدك أن تحضر إحدى مبارياتي!"، في مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناته ومنحه لحظة أمل بعد المأساة التي عاشها.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو مقطع فيديو يوثق رسالة رونالدو.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا لحظة إبلاغ أندريس برسالة رونالدو وهو على سرير المستشفى، حيث ارتسمت على وجهه ابتسامة مؤثرة بعد أيام من المعاناة.

ولم يتضح حتى الآن مصير عائلة الطفل، وما إذا كانت قد نجت من الكارثة الطبيعية.

وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 يونيو/حزيران الماضي لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، يفصل بينهما 39 ثانية فقط، وعلى عمق يقل عن 25 كيلومترا، ما تسبب في دمار واسع، خصوصا في المناطق الساحلية.

ووفق الأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2645 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 12,600 مصاب، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد منذ أكثر من قرن.