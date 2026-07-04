"مغامرتي تنتهي هنا".. رونار يعلن انتهاء مهمته القصيرة مع منتخب تونس

أعلن المدرب الفرنسي إيرفي رونار اليوم السبت انتهاء ⁠⁠مهمته القصيرة ⁠⁠في تدريب منتخب تونس لكرة القدم بعد خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم في أمريكا الشمالية.

وقال رونار (57 عاما) عبر ⁠ ⁠إنستغرام: "مغامرتي تنتهي هنا"، موجها الشكر إلى الاتحاد التونسي للعبة على منحه فرصة قيادة المنتخب في كأس العالم، معتبرا أن تمثيل تونس ⁠⁠كان "شرفا" وأن التجربة ستظل راسخة في ذاكرته.

وعبر عن ثقته في قدرة المنتخب التونسي على مواصلة التطور وتحقيق النجاحات وإسعاد جماهيره، متمنيا التوفيق لجميع أفراد الفريق في المرحلة المقبلة.

منتخب تونس و3 خسائر في مونديال 2026

وفشلت مغامرة تغيير المدرب في منتصف البطولة في ‌‌إنقاذ مشوار تونس في كأس العالم، إذ لم يتمكن المدرب الفرنسي المخضرم رونار من تحقيق ما عجز عنه صبري لاموشي، بعدما حسمت الخسارة 3-1 أمام هولندا خروج المنتخب التونسي بشكل بائس، دون تحقيق أي فوز.

وكان المنتخب الشمال أفريقي قد وصل إلى المحفل العالمي مفعما بالتفاؤل، بعدما حافظ على شباكه نظيفة طوال ⁠⁠مشوار التصفيات، غير أن حملته في البطولة تحولت ⁠⁠سريعا من خيبة أمل إلى حالة من الفوضى، تاركة وراءها الكثير من التساؤلات حول مستقبل المنتخب.

واستقبلت شباك تونس 12 هدفا في دور المجموعات، في ظل نظام البطولة ⁠⁠الموسع الذي يضم 48 منتخبا، وهو رقم قياسي سلبي في تاريخ كأس العالم، متجاوزا الرقم ⁠⁠السابق المسجل باسم كوستاريكا (11 هدفا) في نسخة عام ⁠ ⁠2022 حين كانت البطولة تضم 32 فريقا.

وكشفت الخسارة الثقيلة 5-1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية عن هشاشة دفاعية واضحة، ما أدى إلى إقالة لاموشي بعد مباراة واحدة فقط، ‌‌غير أن التغيير لم ينجح في وقف التدهور.

وتلقت تونس بعدها هزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام اليابان، قال رونار إنها جعلته ‌‌يشعر "بالخجل"، ‌‌قبل أن تختتم مشوارها بخسارة أمام هولندا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، لتودع البطولة بثلاث هزائم.