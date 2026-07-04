"تشكيلة من أفريقيا".. تشيلافيرت يستفز فرنسا قبل مباراة باراغواي

أشعل حارس مرمى منتخب باراغواي الأسبق خوسيه لويس تشيلافيرت، الأجواء قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي باراغواي وفرنسا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك من خلال تصريحات حملت طابعا جدليا واسع الانتشار.

وتأتي المباراة في إطار الأدوار الإقصائية من البطولة، وسط ترقب كبير لمواجهة تحمل تاريخا من التنافس بين المنتخبين، خاصة بعد اللقاء الشهير الذي جمعهما في نسخة عام 1998.

"تشكيلة من أفريقيا" تشعل الجدل

نشر تشيلافيرت (60 عاما)، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة تتضمن تعليقات منسوبة إلى المهاجم الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، تحدث فيها الأخير عن توقعات بفوز كبير لمنتخب فرنسا على باراغواي.

ورد تشيلافيرت على تلك التعليقات بأسلوب ساخر، قائلا "إن باراغواي ستواجه تشكيلة من أفريقيا"، في إشارة أثارت ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا في الأوساط الرياضية والإعلامية.

ولم يكتف حارس باراغواي الأسبق بالتعليق على المواجهة الحالية، بل استحضر ذكرى لقاء المنتخبين في كأس العالم عام 1998، حين التقى الفريقان في دور الستة عشر.

يُذكر أن منتخب فرنسا توج بلقب تلك النسخة بعد فوزه على باراغواي بهدف دون رد، في مباراة ارتبطت في ذاكرة الجماهير بنجاح الفرنسيين في مواصلة مشوارهم نحو اللقب العالمي الأول.

وكان اللاعب الفرنسي كريستوف دوغاري، الذي ورد اسمه في التصريحات المتداولة، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998، ما أعطى للتصريحات بعدا تاريخيا إضافيا في سياق التفاعل بين الماضي والحاضر.

وفي المقابل، أشارت تقارير إلى أنه لم يصدر أي رد فوري من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على طلبات التعليق بشأن هذه التصريحات، ما أبقى الجدل مفتوحا حول تداعياتها قبل المواجهة المرتقبة.

أجواء مشحونة قبل مواجهة مرتقبة

وتأتي هذه التصريحات لتضيف مزيدا من التوتر إلى أجواء مباراة دور الستة عشر، في وقت يسعى فيه المنتخب الفرنسي لمواصلة مشواره في البطولة، بينما يأمل منتخب باراغواي في تحقيق مفاجأة تاريخية أمام أحد أبرز المرشحين.

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وبين التاريخ والتصريحات المثيرة، تبقى المواجهة المقبلة محط أنظار الجماهير، في انتظار ما ستسفر عنه داخل المستطيل الأخضر.