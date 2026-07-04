تشواميني يربك حسابات ديشان قبل مواجهة فرنسا وباراغواي في كأس العالم

تلقى منتخب فرنسا ضربة جديدة قبل خوض مواجهة باراغواي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط أوريليان تشواميني (26 عاما) بسبب إصابة تعرض لها خلال الاستعدادات للمباراة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" وإذاعة "أر أم سي" الفرنسيتان أن لاعب ريال مدريد الإسباني لن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقررة يوم السبت، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال إحدى الحصص التدريبية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من اللقاء.

مانو كونيه الأقرب لتعويض الغياب

وبحسب المصدرين، يتجه المدير الفني ديدييه ديشان إلى الدفع بمانو كونيه في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب تشواميني في خط الوسط.

ويملك كونيه خبرة سابقة في تعويض زميله خلال منافسات البطولة الحالية، بعدما شارك أساسيا في مواجهة العراق ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي المباراة الوحيدة التي غاب عنها تشواميني، ونجح خلالها المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ويعد أوريليان تشواميني أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها ديدييه ديشان في خط الوسط، إذ شارك أساسيا في ثلاث من أصل أربع مباريات خاضها المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026، مؤكدا مكانته كأحد الركائز الرئيسية في تشكيلة "الديوك".

ويشكل تشواميني ثنائيا مهما في وسط الملعب إلى جانب أدريان رابيو، حيث يعتمد الجهاز الفني على قدراته في افتكاك الكرة، وبناء الهجمات، وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

خسارة مؤثرة قبل الأدوار الإقصائية

ويمثل غياب تشواميني تحديا جديدا أمام المنتخب الفرنسي مع انطلاق الأدوار الإقصائية، خاصة في ظل أهمية المباراة أمام منتخب باراغواي، التي ستحدد هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

سبق لتشواميني تمثيل المنتخب الفرنسي في 49 مباراة دولية، كما يعد أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي الذي يعول عليه الجهاز الفني لمواصلة مشوار المنتخب في البطولة، بعدما أسهم بشكل بارز في مشواره خلال النسخة الحالية من كأس العالم.