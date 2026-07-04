بيان للشرطة وتدخل لاحتواء الموقف.. منتخب مصر يكشف تفاصيل المشادة مع الأمن الأمريكي (فيديو)

قال منتخب ⁠⁠مصر اليوم ⁠⁠الجمعة إن أحد ضباط شرطة دالاس دفع مدير الفريق إبراهيم حسن واللاعب محمود حسن (تريزيجيه)، بينما ⁠⁠كان الاثنان يحاولان التقاط صورة مع أحد مشجعي كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأفادت وسائل إعلام محلية ⁠⁠بأن الحادث وقع في فندق إقامة الفريق أمس الخميس.

وفازت مصر على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32، الجمعة في دالاس لتتأهل لثمن النهائي في إنجاز تاريخي للفراعنة، ضمن البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة ‌‌بشكل مشترك.

وكشف المسؤول الإعلامي لمنتخب مصر محمد مراد عن تفاصيل الواقعة قائلا "توجه رجل وابنه لالتقاط صورة مع إبراهيم حسن وتريزيجيه، ووافق مدير المنتخب على الطلب. إلا أن أحد أفراد الأمن تدخل ودفع المشجع، وكذلك تريزيجيه وإبراهيم حسن، على الرغم من أن اللاعب ومدير الفريق كانا ⁠⁠في المنطقة المخصصة لهما. ثم طلب ⁠⁠إبراهيم من ضابط الأمن التعامل مع المشجع بطريقة عادية".

وقالت إدارة شرطة دالاس إنها على علم بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ⁠⁠يُظهر مشادة حادة شارك فيها أحد ضباطها.

وقالت في بيان نشر على ⁠⁠مواقع التواصل الاجتماعي "استجابت إدارة شرطة دالاس ⁠⁠لطلب من أمن أحد الفنادق في المنطقة بشأن شخص يحاول الدخول دون أن يكون بحوزته بطاقة اعتماد خاصة بالحدث".

وأضافت "تبين لاحقا أن ‌‌الأفراد لم يكونوا يظهرون تصاريح الدخول بشكل صحيح، وهو أمر إلزامي. تم حل الموقف في الموقع، واجتمعت ‌‌إدارة ‌‌شرطة دالاس مع ممثلي الفريق لمعالجة مخاوفهم. وقد تم حل المسألة منذ ذلك الحين".