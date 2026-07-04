بعد رحيل ناغلسمان.. نجوم ألمانيا يطالبون بثورة في كرة القدم

دعا لاعبون سابقون إلى إجراء تغييرات جذرية في كرة القدم الألمانية، رغم تأكيدهم على أن استقالة يوليان ناغلسمان من تدريب المنتخب عقب الخروج من كأس العالم، كانت حتمية.

وقال اللاعب السابق توماس هيتزلسبيرغر إن الاتحاد الألماني لكرة القدم لا ينبغي أن يكتفي بالبحث عن يورغن كلوب كخليفة محتمل، بل عليه أن ينظر في مرشحين آخرين.

وقال هيتزلسبيرغر لقناة (إيه آر دي)، حيث يعمل محللاً لمباريات كأس العالم: "من المفهوم بالطبع أن يورغن كلوب هو المرشح الأبرز حالياً، ومع ذلك، من الحكمة أن يتواصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ليس فقط مع يورغن كلوب، بل أيضاً أن يبحث عن بدائل".

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة عن استقالة ناغلسمان في أعقاب الخروج من دور الـ32 أمام باراغواي يوم الاثنين الماضي، ووصف هيتزلسبيرغر القرار بأنه "صائب".

وأبدى كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، موافقته المبدئية على تولي تدريب المنتخب الألماني.

لطالما كان كلوب مرشحاً محتملاً لتدريب المنتخب الألماني. غادر كلوب ليفربول عام 2024، وهو يشغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" منذ بداية عام 2025.

كما اقترح بيير ليتبارسكي، لاعب المنتخب الألماني السابق، في صحيفة بيلد يوم الخميس، البحث عن بدائل لكلوب، قائلاً إن مدرباً أجنبياً مثل الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي غادر مانشستر سيتي الإنجليزي بعد عقد من الزمن، قد يقدم شكلاً جديداً للفريق.

وقال هيتزلسبيرغر إن على الاتحاد الألماني لكرة القدم مراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخب والجلوس مع جميع مدربي فرق الشباب الذين لديهم فكرة أوضح عما إذا كانت المشكلة متعلقة بالمواهب الشابة أم لا.

مولر يدعو إلى مشروع جديد

من جانبه أيد توماس مولر، أحد أعضاء المنتخب الفائز بكأس العالم 2014، هذا الرأي في منشور على موقع لينكدإن.

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وقال مولر: "بعد خمس بطولات مخيبة للآمال على التوالي، نحتاج إلى نهج يقدم أفكاراً جديدة وملهمة. نحتاج إلى برنامج تطوير لاعبين متطور وحديث يراعي فلسفة اللعب المستقبلية".

وخرج المنتخب الألماني من دور المجموعات في النسختين السابقتين من كأس العالم، ومن دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2021، ومن دور الثمانية في النسخة التي أقيمت على أرضه عام 2024.

وأضاف مولر: "نحتاج إلى الإحساس بالمسؤولية والخبرة، والشجاعة أيضاً، لإجراء التغييرات اللازمة حتى نتمكن في المستقبل من المنافسة بقوة على الساحة الكروية الكبرى حتى النهاية."

أوليفر كان: المشكلة في الشخصية القيادية

وكان زميله في المنتخب الألماني عام 2014، باستيان شفاينشتايغر، وحارس المرمى السابق أوليفر كان، قد أعربا عن مخاوف مماثلة خلال الأيام الماضية.

قال كان على موقع لينكدإن: "فشل ثلاثة مدربين للمنتخب الوطني في المرحلة نفسها: يواخيم لوف، وهانزي فليك، ويوليان ناغلسمان، ثلاثة مناهج مختلفة للعبة، وثلاثة أساليب قيادية مختلفة، والنتيجة واحدة".

وأضاف: "يضم هذا الفريق لاعبين استثنائيين. ما ينقصه هو القدرة الفطرية على تحمل المسؤولية في اللحظات الحاسمة".

وتابع: "إن القدرة على الصمود تحت أقصى الضغوط ليست محض صدفة، بل هي نتاج سنوات طويلة من التطور".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لا تبدأ اللحظة الحاسمة بارتداء قميص المنتخب الوطني، بل تبدأ قبل ذلك بسنوات، عندما يدرك اللاعب الشاب أن المسؤولية ليست شيئاً يورث، بل هي مسؤولية يتحملها".