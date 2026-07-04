بالفيديو.. ميسي يوجه رسالة تضامن قوية لفنزويلا وسط أجواء مونديال 2026

لم تمنع أجواء الفرح العارم، ولا كدمة الرأس القوية التي تعرض لها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال المواجهة الماراثونية أمام كاب فيردي، من أن تتحول قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب "هارد روك" بميامي إلى منصة إنسانية تعبر القارات، لترسل حبل تضامن متين نحو فنزويلا المنكوبة.

ففي أعقاب تأهل شاق ومثير للمنتخب الأرجنتيني إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بالفوز على نظيره الأفريقي العنيد (3-2) بعد التمديد، آثر قائد "التانغو" أن يستهل حديثه بلمسة وفاء ومواساة جيرانه في القارة اللاتينية، متناسيا جراحه البدنية وضغوط المونديال ليضع إصبعه على جرح إنساني غائر.

وقال ميسي بنبرة متأثرة: "أريد أن أرسل رسالة كبيرة جداً إلى جميع الناس في فنزويلا؛ نحن نعلم المحنة الرهيبة التي يعيشونها حالياً. أريد أن أقدم الدعم لكل أولئك الأشخاص الذين يعانون كثيراً، أولئك الذين لا يستطيعون العثور على أحبائهم ويعيشون في حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق لعدم معرفة ما حدث أو ما سيحدث.. كل القوة لهم جميعاً من هنا".

تأتي كلمات البرغوث الأرجنتيني لتسلط الضوء على واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة في التاريخ الحديث؛ حيث تعيش فنزويلا حاليا فصول مأساة حقيقية جراء الزلازل المتتالية العنيفة التي ضربت شمال البلاد أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، وخلّفت وراءها آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، وسط حالة عارمة من اليأس والترقب تعصف بالعائلات الفنزويلية.