بالفيديو.. كيف نجا منتخب الأرجنتين من "قانون فيفا الجديد"؟

شهدت مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ32 من كأس العالم مباراة مثيرة أقيمت في مدينة ميامي، انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في لقاء اتسم بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

بعد المباراة، تعرض الحكم الأمريكي درو فيشر لانتقادات حادة من جانب الجماهير والمتابعين، بسبب موقف اعتبره البعض مخالفا لإحدى القواعد الجديدة التي جرى تطبيقها في البطولة.

وتداول المشاهدون مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حصد أكثر من 23 مليون مشاهدة، يظهر لحظة توقف غير معتادة خلال تنفيذ ركلة ركنية لصالح منتخب الرأس الأخضر.

وأثار المشهد جدلا كبيرا، بعدما بدا أن الحكم طلب من لاعبي كاب فيردي الانتظار حتى عودة أحد لاعبي الأرجنتين إلى أرض الملعب، وهو نيكولاس تاجليافيكو، قبل تنفيذ الركلة.

تفاصيل الحالة التي أثارت الجدل

تعود الواقعة إلى تعرض المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو لإصابة في الأنف نتيجة اصطدام مع زميله الحارس إيميليانو مارتينيز، ما تسبب في نزيف استدعى خروجه من أرض الملعب لتلقي العلاج وتغيير قميصه.

وجاءت هذه الحادثة في وقت كان فيه منتخب كاب فيردي يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن القاعدة الجديدة التي تلزم اللاعب المصاب بالمغادرة لمدة دقيقة واحدة لم يتم تطبيقها، وأن الفريق المنافس لم يستفد من النقص العددي.

لكن في اللحظات الأخيرة من الواقعة، صدرت تعليمات بانتظار عودة اللاعب الأرجنتيني إلى أرض الملعب قبل استئناف تنفيذ الركلة، وهو ما زاد من حدة الجدل بين المتابعين.

القاعدة محل الجدل وتفسيرها الرسمي

وقد أُثيرت تساؤلات واسعة حول سبب عدم تطبيق قاعدة الإبعاد الإجباري لمدة دقيقة، والتي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت ومعاقبة الفرق المستفيدة من التوقفات الطبية.

وتشمل هذه القواعد الجديدة إجراءات صارمة، من بينها إخراج اللاعب الذي يتلقى علاجًا طبيًا من أرض الملعب لمدة دقيقة كاملة، إضافة إلى قواعد أخرى تتعلق بركلات المرمى ورميات التماس للحد من إضاعة الوقت.

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كما تتضمن التعديلات إلزام اللاعب المصاب الذي يتلقى علاجًا بمغادرة الملعب قبل العودة لاحقا، إلا أن القاعدة الخاصة بالإبعاد لمدة دقيقة لا تطبق في جميع الحالات.

وبحسب قوانين المجلس الدولي لكرة القدم، فإن اللاعب الذي يعاني من نزيف يجب أن يغادر أرض الملعب فورا لتلقي العلاج، ولا يسمح له بالعودة إلا بعد التأكد من توقف النزيف بشكل كامل وإزالة آثار الدم من الملابس أو المعدات.

وبناء على ذلك، فإن حالة نيكولاس تاجليافيكو اعتُبرت استثناء، ما يجعل قرار الحكم بالانتظار حتى عودته قرارا صحيحا من الناحية الفنية وفقا للقوانين.

ورغم التفسير القانوني، استمر الجدل بين الجماهير، خاصة بشأن عدم احتساب وقت كاف بدل الضائع خلال المباراة، وهو ما اعتبره البعض تأثيرا مباشرا على سير المواجهة.