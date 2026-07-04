"سر الفوز الدائم".. تلاوة القرآن واحتفالات صلاح الصاخبة تزين تأهل مصر المونديالي (فيديو)

عاشت الجماهير المصرية ليلة استثنائية في ولاية تكساس الأميركية، احتفالاً بتأهل منتخب بلادها إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مشاهد جمعت بين الروحانيات داخل غرفة الملابس والاحتفالات الصاخبة خارجها.

وقبيل المواجهة الحاسمة التي انتهت بإقصاء أستراليا، شارك الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مقطع فيديو يظهر لاعبي "الفراعنة" وأعضاء الجهاز الفني وهم يقرؤون سورة الفاتحة بشكل جماعي، في طقس معتاد يسبق انطلاق المباريات، وسط أجواء من التركيز والدعاء.

"سر الفوز الدائم"

وأرفق الحساب المقطع، الذي حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بتعليق لافت قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. سر الفوز الدائم".

احتفالات صلاح الصاخبة

وعقب حسم بطاقة التأهل التاريخية، تحولت الساحة الخارجية لمقر إقامة بعثة المنتخب المصري إلى ساحة احتفال جماهيرية واسعة. وتصدر قائد المنتخب، محمد صلاح، المشهد بعد أن احتفت به الجماهير الغفيرة وحملته على الأعناق.

وظهر صلاح في مقاطع الفيديو متفاعلاً بسعادة غامرة، إذ رقص حاملاً جائزة "رجل المباراة" التي حصدها، وسط هتافات المشجعين الذين احتشدوا لدعم الفريق في مشهد لافت يعكس حجم الإنجاز المونديالي.

يُذكر أن المنتخب المصري حجز مقعده في الدور ثمن النهائي إثر تغلبه المثير على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ليواصل مسيرته بنجاح في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.