الدقيقة الأخيرة.. كيف أبطل محلل أداء منتخب مصر فخ أستراليا؟

في لحظات تحبس الأنفاس، وقبل انطلاق ركلات الترجيح الحاسمة بين مصر وأستراليا في ثمن نهائي كأس العالم عام 2026، التقطت الكاميرات مشهدا استثنائيا تحول سريعا إلى حديث الصحافة الرياضية ومنصات التواصل عالميا.

لم يكن بطل اللقطة لاعبا أو مدربا، بل كان "رجل اللابتوب"، محلل أداء المنتخب المصري محمود سليم، الذي استطاع بفضل سرعة بديهته ويقظته إبطال مفعول "فخ" أسترالي محتمل، ممهدا الطريق لتأهل تاريخي للفراعنة.

تدخل تكتيكي حاسم

بدأت القصة في الدقيقة 119 من عمر المباراة، عندما قرر مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش استبدال حارسه باتريك بيتش والدفع بالحارس المخضرم ماثيو رايان، في تبديل تكتيكي مخصص بوضوح للتصدي لركلات الترجيح.

وبمجرد إجراء التبديل، لم يكتف الجهاز الفني المصري بالمشاهدة، بل ظهر محمود سليم وهو يجمع اللاعبين حول شاشة "لاب توب" داخل المستطيل الأخضر، وبدأ سليم يعرض لقطات سريعة لرايان، كان أبرزها ركلة جزاء سددها النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد في مرمى الحارس الأسترالي، بهدف دراسة زوايا ارتقائه وعاداته في القفز المبكر.

ونتيجة لهذا التحليل اللحظي، نجح لاعبو مصر في تسديد جميع ركلاتهم الأربع بنجاح مبهر (4-2)، وكان أبرز المستفيدين قائد المنتخب محمد صلاح، الذي أيقن من خلال الفيديو أن رايان يندفع مبكرا، فقرر تسديد الكرة بهدوء وبطريقة احترافية.

رواج عالمي

لم تمر اللقطة مرور الكرام على الإعلام الرياضي العالمي، بل تصدرت التغطيات كنموذج يدرس في أهمية تحليل البيانات بكرة القدم الحديثة، وسلطت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الضوء على الحدث بتغريدة أشارت فيها إلى أن مدرب منتخب مصر كان يعرض للفريق أبرز لقطات ريال مدريد قبل ركلات الترجيح ضد أستراليا.

وفي السياق ذاته، لخص حساب "سي بي إس سبورتس" المشهد موضحا أن أستراليا أدخلت ماثيو رايان في الدقيقة 119 لقدرته على التصدي لركلات الجزاء، لكن لاعبي مصر بدؤوا فورا مشاهدة مقاطع لركلات سابقة واجهها الحارس، ونجحوا في تسجيل جميع ركلاتهم.

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وعبر حساب "ذا تاتشلاين" عن انبهاره باللقطة، مبينا أن لاعبي مصر كانوا يدرسون حركة الحارس الأسترالي باهتمام بالغ قبل ثوان من بدء الركلات.

ومن جهته، قدم حساب "إنفيكتوس" الإسباني تحليلا مفصلا، مشبها تغيير أستراليا بما فعله لويس فان خال في مونديال عام 2014، وأشاد برد فعل مصر السريع، مشيرا إلى أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفوارق الكبيرة، وما حدث هو جرعة سينمائية زائدة في كأس العالم.

من مدرجات تويتر إلى صناعة التاريخ

وعلى الصعيد العربي والمصري، قوبلت لقطة محمود سليم باحتفاء واسع، وتحول إلى بطل قومي يقف خلف الكواليس، وقارن الكاتب الرياضي محمد السعدي بين بدايات سليم وحاضره، مغردا بأن محمود سليم كان يحلل لقطات منتخب مصر في روسيا عبر تويتر وفيسبوك عام 2018، وفي 2026 يدخل لأرض الملعب ليري لاعبي مصر تصديات الحارس الأسترالي ليفوز المنتخب.

وسرد صانع المحتوى علي أبو طبل قصة سليم الذي بات يعرف عالميا بلقب "رجل اللاب توب"، مشيرا إلى أن مهنة تحليل الأداء التي بدأت بأساليب بدائية عام 1950 في إنجلترا، يواصلها سليم اليوم بأدوات متطورة قلبت موازين مباراة بأكملها.

كما عبر حساب يحمل اسم "الشناوي" عن فخره، معتبرا ما حدث دليلا على التطور، وأن مصر نجحت أخيرا في جلب أشخاص يفهمون ولا يتركون أي تفاصيل، واصفا اللقطة بأنها تاريخية من مصري أصيل.

وأشاد الصحفي الرياضي محمد عواد بشخصية سليم واصفا إياه بالرجل المجتهد والنبيل، مؤكدا أنه يستحق أن يرى العالم جهده، متوقعا أن يسطع نجمه بقوة بعد المونديال.

وفي خضم هذه الإشادات الواسعة، شارك محمود سليم صورته الشهيرة وهو يلتف مع اللاعبين حول الحاسوب، وعلق عليها بكلمات بسيطة تلخص امتنانه وفرحته بالإنجاز قائلا: "الحمد لله كريم يا رب.. كريم يا الله.. تحيا مصر يا عم".