البديل "الأسرع مساهمة في التاريخ" يتوهج ضمن أرقام مباراة كولومبيا وغانا

اختتم دور الـ32 من كأس العالم 2026 في كانساس بفوز كولومبيا على غانا 1-0 بهدف مبكر لجون أرياس، لتلاقي سويسرا في ثمن النهائي.

وقد تأهل منتخب كولومبيا من دور إقصائي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، بعد فوزه على أوروغواي 2-0 في دور الـ16 عام 2014، كما حقق المنتخب الكولومبي الآن فوزه الخامس على التوالي ضد المنتخبات الأفريقية في البطولة، وذلك بعد خسارته في أول مواجهة من هذا النوع.

شباك نظيفة

حافظ منتخب كولومبيا على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ولم يقم الحارس كاميلو فارغاس سوى بثلاث تصديات خلال هذه السلسلة، ولم يكن أي منها في مباراة اليوم ضد غانا.

لا يزال منتخب غانا بلا أي فوز ضد منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم (تعادل وثلاث خسائر) كما أضاع المنتخب الغاني فرصة أن يصبح أول منتخب أفريقي يفوز في مباراتين في الأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة.

جمع منتخب كولومبيا 2.19 هدفاً متوقعاً ضد غانا، الأكثر له في مباراةٍ بالأدوار الإقصائية، وثاني أكبر رقم مشابه له في تاريخ كأس العالم (2.61 هدف متوقع ضد اليابان في 2014).

العراق فقط أقل تصويبًا

فقط منتخب العراق (2) سدد على المرمى أقل من غانا (4) في كأس العالم 2026. ولم ينجح المنتخب الغاني في تسديد أي كرة على المرمى اليوم ضد كولومبيا، ليصبح ثاني منتخب في دور الـ32 لا يسدد أي كرة على المرمى، بعد النمسا ضد إسبانيا.

أرقام للتاريخ

شارك لويس سواريز كبديل في الدقيقة الثامنة وصنع هدف كولومبيا الأول في الدقيقة 14، وهي أسرع مساهمة تهديفية للاعب بديل في تاريخ كأس العالم.

سجل جون أرياس ثاني أسرع هدف لكولومبيا في تاريخ كأس العالم (13:49)، فقط هدف بابلو أرميرو في الدقيقة الخامسة ضد اليونان في دور المجموعات عام 2014 سُجّل قبله (4:48).

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مباراة كولومبيا وغانا هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي تشهد قيام كلا الفريقين بإجراء تبديل قبل الدقيقة 15.

أصبح جوردان أيو ثالث لاعب غاني يشارك في 10 مباريات أو أكثر في كأس العالم، لينضم إلى شقيقه أندريه أيو (10) وأسامواه جيان (11).

بمتوسط عمر 30 عاماً و344 يوماً، دفع منتخب كولومبيا بثاني أكبر تشكيلة أساسية عمرًا لأي منتخب في دور إقصائي بكأس العالم في السجلات منذ عام 1950، خلف تشكيلة الرأس الأخضر ضد الأرجنتين في وقت سابق اليوم (31 عاماً و197 يوماً).