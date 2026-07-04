بعد اعتزاله دوليا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز رسميا

أعلن النادي الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين ⁠⁠⁠⁠لكرة القدم اليوم ⁠⁠⁠⁠السبت رحيل نجمه الجزائري رياض محرز عن الفريق.

وقال النادي على منصة إكس "شكرا رياض محرز. ثلاث سنوات لا يمكن نسيانها.. ⁠⁠⁠⁠ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد".

وخاض محرز 122 مباراة مع الأهلي وسجل 37 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة وفاز بلقبين متتاليين لدوري ⁠⁠⁠⁠أبطال آسيا للنخبة مع الفريق.

الاتحاد الجزائري يكرم محرز

وفي وقت سابق اليوم كرم الاتحاد الجزائري محرز (35 عاما) بعدما أعلن اللاعب اعتزاله اللعب دوليا عقب مسيرة حافلة مع المنتخب الوطني امتدت 12 عاما، واصفا إياه بأنه "قائد بالفطرة" سيترك وراءه إرثا ‌‌‌‌كبيرا.

وقال الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي "سيترك محرز وراءه إرثا كبيرا سيظل محفورا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية، بعدما خاض 119 مباراة دولية سجل خلالها 40 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، فضلا عن تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر بفضل ثبات مستواه وقدرته على حسم المباريات الكبرى".

وأضاف "كان ⁠⁠⁠⁠مشوار محرز حافلا بالمحطات التاريخية، بداية من مساهمته ⁠⁠⁠⁠في بلوغ المنتخب دور الـ 16 لكأس العالم عام 2014 لأول مرة في تاريخه، ثم قيادته الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2019 في مصر، قبل أن يضيف إنجازا ⁠⁠⁠⁠جديدا بقيادة المنتخب إلى الدور الثاني من كأس العالم عام 2026".

وساهم محرز ‌‌‌‌في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، قبل أن يواصل التألق مع مانشستر سيتي ويحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، ‌‌‌‌أبرزها ‌‌‌‌دوري أبطال أوروبا، ثم انتقاله إلى الأهلي السعودي، حيث واصل نجاحاته بإحراز لقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا.