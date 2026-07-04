استنفار غير مسبوق لتأمين مباراة المكسيك وإنجلترا في المونديال

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة المكسيكية، الجمعة، عن استنفار أمني واسع يشمل حشد أكثر من 17 ألف عنصر من الشرطة، بهدف تأمين الشوارع ومنع أي تجاوزات أو أعمال شغب يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع المواجهة المرتقبة بين منتخبي المكسيك وإنجلترا لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 لكرة القدم.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة بعد أن شهدت شوارع مكسيكو تدفق مئات الآلاف من المشجعين للاحتفال بالانتصارات الأربعة السابقة للمنتخب المكسيكي. وكان آخر هذه الاحتفالات عقب الفوز على الإكوادور، إذ استقطبت الميادين أكثر من مليون مشجع، غير أنها شهدت أحداثا مأساوية أسفرت عن سقوط أربعة قتلى، لقي ثلاثة منهم حتفهم اختناقا جراء التدافع الشديد.

وتكتسي هذه المباراة أهمية خاصة كونها الأخيرة التي تقام على الأراضي المكسيكية ضمن منافسات مونديال 2026، الذي تشترك المكسيك في تنظيمه مع كل من كندا والولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتركز الثقل الأمني حول ملعب "أزتيكا" الشهير وداخل محيطه، عبر نشر نحو 7500 عنصر شرطة لتأمين المدرجات والمداخل.

وفيما يتعلق بجدول المباراة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإبقاء على موعد انطلاق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (الاثنين 03:00 بتوقيت مكة المكرمة)، نافيا التقارير التي تحدثت عن إمكانية تقديم موعدها بسبب مخاوف من هطول عاصفة رعدية.

وعلى صعيد التنظيم الجماهيري في الساحات العامة، أوضح وزير أمن العاصمة، بابلو فاسكيس، خلال مؤتمر صحافي، أنه سيتم تقييد الطاقة الاستيعابية لساحة "ملاك الاستقلال" الشهيرة -التي تعد المركز الرئيسي للاحتفالات- ليتوقف الحد الأقصى عند 25 ألف شخص فقط، بمعدل كثافة يبلغ أربعة أشخاص لكل متر مربع.

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كما تعتزم السلطات نصب 62 شاشة عملاقة على طول جادة "باسيو دي لا ريفورما" لتمكين الجماهير من متابعة اللقاء، مؤكدة أن الدخول إلى تلك المنطقة سيخضع لرقابة أمنية مشددة وفحص دقيق لمنع حدوث أي اكتظاظ أو تدافع.

وفي تعقيبها على هذه التدابير الاستثنائية، وجهت رئيسة بلدية العاصمة، كلارا بروغادا، رسالة حاسمة للجماهير قائلة: "لا يوجد أي انتصار أهم من حياة الإنسان".