فرحة عارمة وسط الركام.. هكذا احتفل أطفال غزة بثلاثية المغرب في شباك كندا (فيديو)

في مشهد إنساني يعكس عمق الارتباط الوجداني والتفاعل الشعبي مع الإنجازات العربية، تناست مجموعة من أطفال وشبان قطاع غزة واقعهم الصعب، وعاشوا لحظات من الفرحة العارمة احتفالا بالانتصار الكبير الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الكندي في بطولة كأس العالم عام 2026.

ووثقت مقاطع فيديو واسعة الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تجمعا شبابيا في إحدى مناطق القطاع لمتابعة المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "هيوستن" بالولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت المشاهد تفاعلا عفويا صادقا، حيث تعالت الهتافات وعلت أصوات التصفيق فرحا مع تسجيل المنتخب المغربي أهدافه في الشباك الكندية.

وعبرت هذه اللقطات عن متنفس حقيقي لأهالي غزة، الذين وجدوا في الساحرة المستديرة وتألق "أسود الأطلس" نافذة للفرح والأمل.

يُذكر أن المنتخب المغربي نجح في حجز مقعده بجدارة في الدور ربع النهائي من المونديال، بعد أداء مبهر تكلل بالفوز على كندا بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل بذلك كتابة التاريخ ورفع سقف الطموحات العربية في العرس الكروي العالمي.