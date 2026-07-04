رياضة|بطولات عالمية

العنصرية تلاحق لاعبي هولندا واتحاد الكرة يتقدم بشكوى رسمية

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Netherlands players react after losing the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
لاعبو هولندا محبطون بعد خسارتهم في ركلات الترجيح في مباراة دور الـ32 من كأس العالم 2026 ضد المغرب (الفرنسية)
Published On 4/7/2026

قدّم الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الجمعة، شكوى رسمية إلى النيابة العامة، بعد تعرض عدد من لاعبي المنتخب لإساءات عنصرية من مشجعين هولنديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الخروج أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم عام 2026.

وأثارت خسارة هولندا أمام المغرب بركلات الترجيح (3-2)، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، موجة من التعليقات العنصرية التي استهدفت اللاعبين ذوي البشرة السمراء، وفي مقدمتهم جاستن كلويفرت وكوينتين تيمبر وكريسينسيو سومرفيل، بعدما أهدروا ركلات ترجيح.

Netherlands players react following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)
بعض لاعبي هولندا يواسون رفاقهم سومرفيل وتيمبر وكلايفرت بعد تضييعهم ركلات الترجيح ضد المغرب (أسوشييتد برس)

وأكد الاتحاد الهولندي، في بيان، أنه أحال الرسائل المسيئة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، مشددا على أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو المجتمع.

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وقال الاتحاد: "للأسف، من المستحيل رصد جميع ردود الفعل العنصرية وإيقافها، لكننا نريد توجيه رسالة واضحة للغاية"، مضيفا: "هناك حدود، ومن يتجاوزها سيواجه العواقب".

وفي إشارة إلى أن الإساءات صدرت من داخل المجتمع الهولندي، قال رئيس الوزراء روب جيتن إن اللاعبين "يصبحون أبناءنا عندما يرتدون القميص البرتقالي، لكن بمجرد أن يهدر أحدهم ركلة ترجيح تنهال عليه الشتائم"، مؤكدا أن ما حدث "غير مقبول إطلاقا"، وداعيا النيابة العامة إلى ملاحقة المتورطين ليكونوا عبرة لغيرهم.

وتسلط القضية الضوء على مفارقة لافتة، إذ تحوّل لاعبو المنتخب الهولندي من تمثيل بلادهم في كأس العالم إلى أهداف لحملة من الإساءات العنصرية، بسبب إهدارهم ركلات الترجيح التي أنهت مشوار هولندا في البطولة.

المصدر: الألمانية

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