بالفيديو.. "أنت أفضل مني".. رد أبو تريكة على نجم منتخب مصر

خطف إمام عاشور الأنظار مجددا بعد قيادته منتخب مصر إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، لكنه خصّص لحظات ما بعد المباراة لرسالة مؤثرة إلى محمد أبو تريكة، الذي لم يتأخر في الرد بإشادة كبيرة بقدرات نجم الفراعنة.

وبعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، قال إمام عاشور في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "نشكر الجماهير، نشعر وكأننا نلعب في مصر، لقد نجحنا في إسعادهم، وننتظر دعمهم في المباريات المقبلة".

وأضاف: "عندما علمت أن أبو تريكة تحدث عني فرحت جدا، وأمنية حياتي أن أقابله. طلبت من الجهاز الفني أن أتحدث بعد المباراة لأوجه له رسالة، وأشكره على كل كلمة قالها عني. الناس تقول إنني أشبه أبو تريكة، لكنني فقط أتمنى أن أكون ربع ما كان عليه".

وكان إمام عاشور قد سجل هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 13 بضربة رأس رائعة، رافعًا رصيده إلى هدفين في مونديال 2026، بعدما سبق له التسجيل أمام بلجيكا في دور المجموعات.

من جانبه، رد محمد أبو تريكة على الرسالة خلال الاستوديو التحليلي، قائلا: "إن شاء الله ألتقيه، لكنه أفضل من أبو تريكة. قدم بطولة عالمية، وسجل هدفين في كأس العالم، ولعب في أكثر من مركز وكان مميزا في جميعها".

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "هناك ملاحظة صغيرة فقط، وسأخبره بها عندما ألتقيه. أحيانًا يحتاج إلى اللعب وفق فكر زملائه، لأن طريقة تفكيره في الملعب أعلى من الجميع".

واختتم أبو تريكة حديثه بالإشادة بإمكانات عاشور قائلا: "يمتلك قدرات استثنائية، ويجيد التصرف في المساحات الضيقة بطريقة مميزة. أتمنى له التوفيق وأن يبعد الله عنه الإصابات، لأنه يملك إمكانات يتمناها أي لاعب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في ربع نهائي كأس العالم، بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخه بالوصول إلى هذا الدور.