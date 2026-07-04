رياضة|كأس العالم 2026

مدرب بلا عقد وحفلات صاخبة.. فضائح تهز منتخب السنغال بعد الخروج من المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Senegal's Ibrahim Mbaye looks dejected after the match as Senegal are eliminated from the World Cup REUTERS/Albert Gea
الإحباط يسيطر على السنغالي إبراهيم مباي عقب وداع كأس العالم (رويترز)
Published On 4/7/2026

لم تتوقف تداعيات خروج منتخب السنغال من كأس العالم 2026 عند حدود الإقصاء أمام بلجيكا، بل تحولت إلى أزمة غير مسبوقة داخل أروقة الاتحاد السنغالي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن سلسلة من الفضائح الإدارية والتنظيمية التي هزت معسكر الفريق.

وبدأت الأزمة بإعلان لاعب الوسط بابي غاي اعتزاله اللعب دوليًا، قبل أن تتوالى التقارير التي تحدثت عن إقامة حفلات خاصة غير مصرح بها داخل مقر إقامة البعثة.

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ووفقًا لما أورده موقع "سبورت نيوز أفريكا"، فإن عددا من اللاعبين فوجئوا بقيام بعض المسؤولين بدعوة صناع محتوى وأصدقاء إلى تجمعات خاصة داخل الفندق، تخللتها مشروبات كحولية وهدايا باهظة وإنفاق وصف بالمبالغ فيه، في وقت كان اللاعبون يستعدون لخوض مباريات كأس العالم.

وأضاف التقرير أن إدارة الفندق اشتكت أكثر من مرة من الضوضاء التي تسببت بها هذه التجمعات، في وقت كان يفترض أن يكون المعسكر مخصصًا للتركيز والاستعداد للمباريات.

وأشارت التقارير إلى أن حالة الفوضى داخل المعسكر دفعت بعض اللاعبين إلى الاعتماد على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية، بل إن بعضهم اضطر إلى طلب وجبات سريعة إلى الفندق، في مشهد يعكس حجم الارتباك داخل البعثة.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشفت المصادر أن المدير الفني بابي تياو لم يكن يمتلك عقدًا رسميًا مع الاتحاد السنغالي قبل ساعات فقط من مواجهة النرويج في دور المجموعات، واضطر إلى توقيع العقد في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الفريق إلى الملعب، لتجنب أزمة قانونية كانت قد تهدد مشاركة المنتخب في البطولة.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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