أرقام مذهلة لميسي وكاب فيردي من ليلة انتصار الأرجنتين "العصيبة"

مباراة مذهلة قدمها منتخب كاب فيردي، نجح فيها بإحراج الأرجنتين حاملة اللقب، واضطرها للذهاب إلى شوطين إضافيين كي يحسم رفاق ليونيل ميسي التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026 بالفوز 3-2 على المنتخب الأفريقي الطموح.

ملك الأشواط الإضافية

هذه هي المباراة الـ12 لمنتخب الأرجنتين التي تمتد للأشواط الإضافية في كأس العالم، ليعادل بذلك رقم ألمانيا كأكثر المنتخبات خوضاً للأشواط الإضافية في تاريخ البطولة، وقد خرج المنتخب الأرجنتيني فائزاً (بما في ذلك ركلات الترجيح) في 10 من أصل 12 مباراة خاضها في الأشواط الإضافية في تاريخ كأس العالم (4 انتصارات في الوقت الإضافي، 6 انتصارات بركلات الترجيح).

سجل منتخب الأرجنتين هدفين أو أكثر في 10 مباريات متتالية في كأس العالم منذ عام 2022، ليعادل رقم ألمانيا الغربية (1938-1958) كثاني أطول سلسلة في تاريخ البطولة، خلف أوروغواي التي سجلت في 11 مباراة متتالية بين عامي 1930 و1954.

هدف ديني بورجيس بالخطأ في مرماه هو أول هدف حاسم للمباراة يُسجل بنيران صديقة خلال الأشواط الإضافية في تاريخ كأس العالم.

أرقام تاريخية لميسي وكاب فيردي

ليونيل ميسي هو أول لاعب يسجل سبعة أهداف أو أكثر في نسختين مختلفتين من كأس العالم (2022 و2026).

سجل ليونيل ميسي هدفه الـ20 في كأس العالم، كما نجح في التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، ليعزز بذلك كلا الرقمين القياسيين في تاريخ المسابقة.

ساهم ليونيل ميسي بـ12 هدفاً في الأدوار الإقصائية من كأس العالم (6 أهداف و6 تمريرات حاسمة)، أكثر من أي لاعب آخر منذ عام 1966.

جاء هدف ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 91:57، وهو ثالث أسرع هدف من بداية الأشواط الإضافية في كأس العالم منذ عام 1966، بعد هدف أندريه شورله (91:33) لألمانيا ضد الجزائر في 2014، وهدف دراغان ستويكوفيتش (91:56) ليوغوسلافيا ضد إسبانيا في 1990.

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ليساندرو مارتينيز هو أول لاعب أرجنتيني غير ليونيل ميسي يسجل ويصنع هدفاً في مباراةٍ واحدةٍ للأرجنتين في كأس العالم منذ هيرنان كريسبو وكارلوس تيفيز ضد صربيا في يونيو 2006.

سجل أربعة لاعبين مختلفين أهداف كاب فيردي الأربعة في كأس العالم (هيليو فاريلا، كيفن بينا، ديروي دوارتي، سيدني كابرال)، بينما صنع لاعبان آخران هدفين في هذه البطولة (ريان مينديز ويانيك سيميدو).

بعد تصدياته الثمانية الليلة، أنهى فوزينيا مشاركته في كأس العالم هذا العام برصيد 18 تصدياً، وهو ثالث أكبر عدد خلف إيلوي روم حارس كوراساو (20) وأورلاندو خيل حارس باراغواي (19).