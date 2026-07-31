رياضة|أوروبا

وثائق مسربة تكشف المفاجأة.. خطة فيفا "التجارية" لرفع المونديال إلى 64 منتخبا

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Spain's midfielder #16 Rodri lifts the trophy with his teammates after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
منتخب إسبانيا يحتفل بالتتويج بلقب مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 31/7/2026

كشفت وثائق حديثة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتطلع إلى تعيين وكالة مستقلة لتقييم إمكانية توسيع بطولة كأس العالم للرجال لتشمل 64 منتخبا بدلا من 48، ابتداء من مونديال 2030، في خطوة تأتي وسط عاصفة من الانتقادات والضغوط التي تحاصر قيادة الاتحاد.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن "الفيفا" حدد السابع من أغسطس/آب المقبل موعدا نهائيا لتلقي مقترحات الوكالات، على أن يصدر قراره باختيار الجهة المقيمة بعدها بأسبوع، تمهيدا لتقديم التحليل النهائي في 11 سبتمبر/أيلول القادم.

وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط متزايدة يواجهها رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو، إثر تصاعد المعارضة لخططه الرامية لجذب استثمارات خاصة إلى شركة جديدة تتولى إدارة المونديال؛ وهي الخطوة التي رفضتها 3 اتحادات قارية ودفعت كبير مستشاريه للاستقالة.

FILE - FIFA President Gianni Infantino speaks during a news conference at the stadium in Mexico City, Wednesday, June 10, 2026, a day before the opening FIFA World Cup match between Mexico and South Africa. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)
رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو وأمامه مجسم كأس العالم (أسوشيتد برس)

وتعزز الوثائق المسربة المخاوف السابقة من أن إدخال مستثمرين من القطاع الخاص سيدفع بالضرورة نحو تنظيم بطولات أكبر حجما وأكثر تواترا لتحقيق أقصى عائد مالي ممكن.

وشدد الاتحاد الدولي، في الإرشادات الموجهة للوكالة المرتقبة، على ضرورة "اختبار مدى تقبل السوق لهذه الخطوة وتأثيراتها على المنظومة ككل، بما في ذلك المساحات التجارية وخطر التشبع"، مشيرا إلى أن آراء المشجعين تمكن الاستعانة بها عند الحاجة، لكنها لن تكون محور الدراسة التي يجب أن تركز بوضوح على بُعد "قطاع الأعمال".

وأوضح فيفا أن التحليل المطلوب يجب أن يقود إلى قرار إستراتيجي يجيب عن سؤال جوهري: هل يساعد نظام الـ64 فريقا في تعزيز اقتصاد كرة القدم عبر توسيع نطاق المشاركة العالمية، أم أن تشتت القيمة، وازدحام الجدول الزمني، وتعقيدات التنفيذ، ومخاطر التشبع التجاري ستقوض المقترح في نهاية المطاف؟

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المصدر: الألمانية

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