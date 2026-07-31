مبعوث إنفانتينو للبيت الأبيض يستقيل.. انشقاق في قمة فيفا

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضربة داخلية جديدة بعدما أعلن كارلوس كورديرو، كبير مستشاري رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، استقالته من منصبه اليوم الجمعة، احتجاجا على الخطة المثيرة للجدل الرامية لإدخال استثمارات من القطاع الخاص في البطولات الكبرى للعبة.

وأكد كورديرو -وهو مصرفي سابق في بنك "غولدمان ساكس" ورئيس سابق للاتحاد الأمريكي لكرة القدم- أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما يدرس "فيفا" بيع حصة في كأس العالم، مشددا على أنه لم يلعب أي دور في بلورة المقترح، وأنه يعارضه بشكل قاطع ولا لبس فيه.

وتكتسب استقالة كورديرو أهمية مضاعفة، كونه الشخصية التي مثّلت الاتحاد الدولي في فريق عمل البيت الأبيض الخاص بتنظيم كأس العالم، حيث اعتاد مرافقة إنفانتينو في زياراته المتكررة للإدارة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

ووصف المستشار المستقيل مشروع إنشاء الشركة التجارية الفرعية التابعة لفيفا، والتي تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، بأنه "صفقة سيئة لكرة القدم"، ليتزامن موقفه مع موجة الرفض العالمية المتصاعدة ضد خصخصة المونديال.