ضربة موجعة لدفاع ليفربول قبل بداية الموسم تربك حسابات إيراولا

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم غياب مدافعه جو غوميز عن بداية الموسم الجديد بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وتعرّض غوميز (29 عاما) للإصابة خلال فوز ليفربول الودي على سندرلاند، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 4 – 2 في ناشفيل، يوم الأحد الماضي، حيث تم استبداله في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وأكد الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول الجديد، أن غوميز سيغيب عن الملاعب لفترة، لكنه لم يحدد بعد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

متى سيعود؟

وفي مؤتمر صحفي عُقد في شيكاغو قال إيراولا: "يعاني جو من إصابة عضلية. أعتقد أن الأمر كان واضحا منذ أن اشتكى منها فورا، لذا سيعتمد الأمر على تطور حالته، لكنه سيغيب لعدة أسابيع".

وأضاف إيراولا في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "إنها إصابة عضلية، ومن الصعب تحديد مدة الغياب بدقة، لكنني أعتقد أنه سيعود بعد شهر".

وأوضح مدرب ليفربول: "إذا سارت الأمور على ما يرام، ستكون الإصابة أقل خطورة، وإذا لم تسرِ كذلك، فسوف تتفاقم قليلا".

وأتم إيراولا تصريحاته قائلا: "إنها ليست إصابة خطيرة، بل إصابة عضلية عادية، لكنني أعتقد أنه سيكون من المستحيل إشراكه في بداية الموسم لأننا لم نصل إلى مرحلة متقدمة بعد. لا ينبغي أن تكون الإصابة خطيرة".