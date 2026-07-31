مشادة كلامية تثير أزمة.. غاتوزو يطرد تايلور من تدريبات لاتسيو

شهدت تدريبات لاتسيو المقامة في مركز فورميلو استعدادا للموسم الجديد حالة من التوتر، بعد وقوع مشادة كلامية بين المدير الفني جينارو غاتوزو ولاعب الوسط الهولندي كينيث تايلور، انتهت بقرار المدرب استبعاد اللاعب من الحصة التدريبية.

وجاءت الواقعة خلال المران الصباحي، في وقت يواصل فيه الفريق استعداداته للموسم الجديد وسط تركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وبحسب التفاصيل، تلقى تايلور تدخلا قويا من أحد زملائه أثناء تنفيذ إحدى الفقرات التكتيكية، فتوقف معترضا على الالتحام، في حين اعتبر غاتوزو أن ما حدث يدخل ضمن الالتحامات الطبيعية في كرة القدم، خاصة أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة.

وطلب المدرب من لاعب الوسط مواصلة التدريب، إلا أن الأخير دخل في نقاش حادّ مع مدربه، ليتطور الموقف إلى مشادة كلامية دفعت غاتوزو إلى توبيخه، قبل أن يأمره بمغادرة أرض الملعب والتوجه إلى غرفة الملابس.

اللاعب يغادر دون تصعيد

امتثل تايلور لقرار مدربه وغادر الحصة التدريبية دون اعتراض إضافي، بينما واصل بقية اللاعبين المران بصورة طبيعية، في غياب لاعب الوسط الهولندي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من النادي بشأن هذه الواقعة التي أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط الرياضية الإيطالية.

اجتماع مرتقب لحسم الموقف

ومن المنتظر أن يعقد غاتوزو اجتماعا مع تايلور خلال الساعات المقبلة لاحتواء الأزمة، وبحث أسباب الخلاف، قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركة اللاعب في الحصة التدريبية التالية.

وإذا عاد تايلور إلى التدريبات بصورة طبيعية، فمن المرجح أن تُغلق الصفحة سريعا باعتبارها حادثة عابرة تحدث أحيانا خلال فترة الإعداد، أما إذا استمر غيابه فقد تتخذ إدارة النادي والمدرب خطوات إضافية لحسم الملف.