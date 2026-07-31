رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

عقوبة تبدأ من 10 مباريات.. ما الذي تغيّر في قوانين الكرة الإنجليزية؟

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NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - APRIL 18: Fans of Newcastle United display banners of former players and a banner that reads "show racism the red card" prior to the Premier League match between Newcastle United and Bournemouth at St James' Park on April 18, 2026 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
جماهير نيوكاسل ترفع لافتة تحمل شعار "أظهروا البطاقة الحمراء للعنصرية" قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
Published On 31/7/2026

رفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سقف العقوبات ضد المخالفات التمييزية، بفرض إيقاف لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين والمدربين والمسؤولين المدانين، في خطوة تهدف إلى تشديد الردع والقضاء على السلوكيات العنصرية والمسيئة داخل اللعبة.

وكانت التوصيات المعمول بها في المواسم الماضية تقضي بفترات إيقاف تتراوح ما بين 6 مباريات و12 مباراة في حالات الانتهاكات المشددة، وهي المخالفات التي تُعرف رسميا بأنها كل سوء سلوك يتضمن إشارة -صريحة كانت أم ضمنية- إلى الأصل العرقي، أو اللون، أو العرق، أو الجنسية، أو الدين، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو إعادة تحديد الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة.

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وتسري هذه اللوائح التنظيمية كذلك على المدربين وسائر المسؤولين في الأندية. وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له: "يلتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتوفير بيئة رياضية خالية تماما من التمييز. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة، فإن السلوك التمييزي لا يزال يمثل تحديا مستمرا في مختلف مفاصل اللعبة".

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Arsenal - London Stadium, London, Britain - May 10, 2026 Referee Chris Kavanagh shows a red card to a West Ham United coach REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
الحكم كريس كافانا يشهر البطاقة الحمراء خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)

رفع سقف الانضباط

وأضاف البيان موضحا حتمية التعديلات الجديدة: "إن تشديد الإجراءات بات أمرا ضروريا لمواجهة هذا السلوك المقيت، وستلزم دلالات العقوبات المحدثة الخاصة بالاتحاد الإنجليزي اللجان التنظيمية، من الآن فصاعدا، بفرض عقوبة إيقاف معيارية لا تقل عن 10 مباريات في مثل هذه الظروف".

وأشار النص التنظيمي إلى إمكانية تغليظ العقوبة لأكثر من 10 مباريات إذا اقترنت الواقعة بظروف مشددة ذات ثقل، في حين تظل العقوبات الخفيفة واردة إذا توفرت ظروف مخففة واعتراف الشخص المعني بالمخالفة في وقت مبكر.

وتحدد القواعد 6 مباريات كحد أدنى للإيقاف في حالات الاعتراف المبكر، في حين تقتصر الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها بفرض عقوبة دون هذا الحد الأدنى على المشادات أو الانتهاكات المشددة التي تقع حصرا عبر المراسلات أو الوسائل الكتابية.

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وفي السياق ذاته، تقرر أن يواجه أي لاعب أو مسؤول يرتكب مخالفة تمييزية مشددة للمرة الثانية عقوبات أشد صرامة مقارنة بتلك التي فُرضت عليه في مخالفته الأولى.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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