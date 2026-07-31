أبطالها ترمب وكوشنر وإنفانتينو.. شبكة النفوذ خلف "صفقة القرن" لبيع كأس العالم

كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية أن جوشوا كوشنر بات الشخصية المحورية في خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبيع حصص من كأس العالم لمستثمرين خواص، في مشروع ترتبط به الروابط العائلية والسياسية ارتباطاً وثيقاً.

وأوضحت الصحيفة أن المعارضة التي يواجهها رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بسبب خطته لبيع 20% من المسابقات التجارية لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي (يويفا) فحسب؛ بل تمتد إلى البرلمان الأميركي. إذ وجه النائب الديمقراطي البارز جيمي راسكين انتقادات حادة، معتبراً أن الخطة، المدعومة من صندوق جوشوا كوشنر، تحمل بصمات الرئيس دونالد ترامب بوضوح.

ونقلت "الغارديان" ما صرح به راسكين لموقع "بوليتيكو" (Politico) بأن "الفيفا يتعامل مباشرة مع عائلة ترامب"، مشيراً إلى "جائزة السلام" التي منحها إنفانتينو للرئيس، واستئجار الفيفا مكاتب في "برج ترامب" بنيويورك، مضيفاً: "يبدو أن الجائزة وعقد الإيجار لم يكونا كافيين، فها هو إنفانتينو يسعى لصفقة بمليارات الدولارات مع شقيق جاريد كوشنر لبيع حصص ملكية في كأس العالم".

عائلة كوشنر.. شبكة نفوذ معقدة

وقالت الصحيفة إن عائلة كوشنر تُمثل محوراً أساسياً في هذه الشبكة؛ فوالدهما، تشارلز كوشنر (الذي شمله عفو رئاسي عام 2020)، يشغل حالياً منصب سفير ترامب في فرنسا. أما جاريد، زوج إيفانكا ترامب، فيلعب أدواراً بارزة كمبعوث خاص ومفاوض سياسي.

وفي صميم الصفقة الرياضية يبرز الشقيق الأصغر، جوشوا (41 عاماً)، مؤسس صندوق (Thrive Eternal) الاستثماري، المرشح ليكون المستثمر الرئيسي في شركة (FIFA Forward Enterprise) التي يقترح إنفانتينو بيع أسهم فيها.

ورغم تخلي جاريد عن أسهمه في الشركة الأم للصندوق عام 2017 عند دخوله البيت الأبيض، فإن العلاقات العائلية تثير الشبهات؛ ما دفع النائب راسكين لاستدعاء إنفانتينو للمثول أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، ومطالبته بكشف سجلات الهدايا والمراسلات مع إدارة ترامب.

علاقات المال والسياسة والرياضة

ويحذر نقاد من أن حصة الـ20% المقترحة قد تتحول فعلياً إلى "حصة مسيطرة" على كأس العالم إذا استمر إنفانتينو في منصبه دون مساءلة، في وقت يُظهر فيه جوشوا قدرات استثمارية تسير على خطى شقيقه الأكبر.

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وفيما يقود جوشوا كوشنر اليوم التحركات لتسويق حقوق كأس العالم، أفادت تقارير بأنه سيتواصل مع صناديق ثروة سيادية لبناء "قاعدة استثمارية عالمية متنوعة"، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم التقاطع بين النفوذ السياسي وعالم المال والرياضة.