رياضة|أوروبا

أبطالها ترمب وكوشنر وإنفانتينو.. شبكة النفوذ خلف "صفقة القرن" لبيع كأس العالم

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epa13122000 FIFA President Gianni Infantino (L) and US President Donald J. Trump carry the World Cup Trophy to the podium during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/WILL OLIVER
إنفانتينو (يسار) يحمل كأس العالم مع ترمب (الأوروبية)
Published On 31/7/2026

كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية أن جوشوا كوشنر بات الشخصية المحورية في خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبيع حصص من كأس العالم لمستثمرين خواص، في مشروع ترتبط به الروابط العائلية والسياسية ارتباطاً وثيقاً.

وأوضحت الصحيفة أن المعارضة التي يواجهها رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بسبب خطته لبيع 20% من المسابقات التجارية لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي (يويفا) فحسب؛ بل تمتد إلى البرلمان الأميركي. إذ وجه النائب الديمقراطي البارز جيمي راسكين انتقادات حادة، معتبراً أن الخطة، المدعومة من صندوق جوشوا كوشنر، تحمل بصمات الرئيس دونالد ترامب بوضوح.

U.S. Representative Jamie Raskin (D-MD) speaks to the media outside the Capitol Building in Washington, D.C., U.S., June 30, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
النائب الديمقراطي جيمي راسكين (رويترز)

ونقلت "الغارديان" ما صرح به راسكين لموقع "بوليتيكو" (Politico) بأن "الفيفا يتعامل مباشرة مع عائلة ترامب"، مشيراً إلى "جائزة السلام" التي منحها إنفانتينو للرئيس، واستئجار الفيفا مكاتب في "برج ترامب" بنيويورك، مضيفاً: "يبدو أن الجائزة وعقد الإيجار لم يكونا كافيين، فها هو إنفانتينو يسعى لصفقة بمليارات الدولارات مع شقيق جاريد كوشنر لبيع حصص ملكية في كأس العالم".

عائلة كوشنر.. شبكة نفوذ معقدة

وقالت الصحيفة إن عائلة كوشنر تُمثل محوراً أساسياً في هذه الشبكة؛ فوالدهما، تشارلز كوشنر (الذي شمله عفو رئاسي عام 2020)، يشغل حالياً منصب سفير ترامب في فرنسا. أما جاريد، زوج إيفانكا ترامب، فيلعب أدواراً بارزة كمبعوث خاص ومفاوض سياسي.

EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 15: U.S. President Donald Trump (R) is joined by U.S. Ambassador to the French Republic Charles Kushner after landing in Marine One en route to the G7 Leaders' Summit at the Hotel Royal, Evian Resort, on June 15, 2026 in Evian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
تشارلز كوشنر (يسار) مع الرئيس ترمب في لقاء جمعهما بفرنسا الشهر الماضي (غيتي)

وفي صميم الصفقة الرياضية يبرز الشقيق الأصغر، جوشوا (41 عاماً)، مؤسس صندوق (Thrive Eternal) الاستثماري، المرشح ليكون المستثمر الرئيسي في شركة (FIFA Forward Enterprise) التي يقترح إنفانتينو بيع أسهم فيها.

ورغم تخلي جاريد عن أسهمه في الشركة الأم للصندوق عام 2017 عند دخوله البيت الأبيض، فإن العلاقات العائلية تثير الشبهات؛ ما دفع النائب راسكين لاستدعاء إنفانتينو للمثول أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، ومطالبته بكشف سجلات الهدايا والمراسلات مع إدارة ترامب.

علاقات المال والسياسة والرياضة

ويحذر نقاد من أن حصة الـ20% المقترحة قد تتحول فعلياً إلى "حصة مسيطرة" على كأس العالم إذا استمر إنفانتينو في منصبه دون مساءلة، في وقت يُظهر فيه جوشوا قدرات استثمارية تسير على خطى شقيقه الأكبر.

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وفيما يقود جوشوا كوشنر اليوم التحركات لتسويق حقوق كأس العالم، أفادت تقارير بأنه سيتواصل مع صناديق ثروة سيادية لبناء "قاعدة استثمارية عالمية متنوعة"، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم التقاطع بين النفوذ السياسي وعالم المال والرياضة.

المصدر: الصحافة البريطانية

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