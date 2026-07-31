اتفاق وشيك يحسم انتقال موهبة موناكو إلى سان جيرمان

اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي مغناس أكليوش، بعدما وافق موناكو، الخميس، على العرض الخامس الذي تقدم به بطل فرنسا، والبالغة قيمته 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر المفاوضات تعقيدا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة ليكيب (L’Équipe) الفرنسية، لم تعد هناك أي عقبات تعترض انتقال الدولي الفرنسي إلى صفوف النادي الباريسي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة.

وجاءت موافقة موناكو بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة استمرت لأسابيع، حيث رفع باريس سان جيرمان عرضه أكثر من مرة قبل أن ينجح أخيرا في إقناع إدارة نادي الإمارة بالموافقة على بيع أحد أبرز نجومها الصاعدين.

يوم حافل في موناكو

شهد الخميس نشاطا غير مسبوق داخل أروقة موناكو، إذ أعلن النادي صباحا تعاقده مع مهاجم نانت ماتيس أبلين (23 عاما) بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين يورو (نحو 5.4 ملايين دولار) كحوافز بحسب موناكو، بينما يؤكد نانت أن القيمة الثابتة وصلت إلى 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار)، لتصبح حينها أغلى صفقة شراء في الدوري الفرنسي هذا الصيف.

لكن هذا الرقم لم يصمد طويلا، بعدما وافقت إدارة موناكو في وقت لاحق من اليوم نفسه على بيع أكليوش إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، لتتحول الصفقة إلى الأبرز في سوق الانتقالات الفرنسية.

موهبة فرضت نفسها

ويُعَد أكليوش من أبرز المواهب الفرنسية في السنوات الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بأدائه مع موناكو، بفضل مهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفرص واللعب في أكثر من مركز هجومي.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب تعزز منذ المواجهة المثيرة التي جمعت موناكو ونانت في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهت بفوز فريق الإمارة بنتيجة 5-3، حيث قدم أكليوش أداء لافتا، بينما كان أبلين أيضا نجما للمباراة بمساهمته في أهداف نانت الثلاثة.

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ومنذ ذلك الحين، كثف النادي الباريسي اتصالاته مع موناكو، قبل أن تنتهي المفاوضات بالموافقة على العرض الخامس، ليصبح اللاعب على أعتاب ارتداء قميص باريس سان جيرمان.