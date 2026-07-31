ريال مدريد ويوفنتوس يشعلان جبهة جديدة في صراع فيفا ويويفا

انضمت أندية كبرى في كرة القدم العالمية، من بينها ريال مدريد ويوفنتوس، إلى قائمة المعارضين لخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبيع حصة من حقوقه التجارية في البطولات لصناديق استثمار خاصة.

وجاء دخول العملاقين الإسباني والإيطالي على خط الأزمة ليزيد الضغوط على رئيس فيفا جياني إنفانتينو، الذي يواجه معارضة متنامية لمشروعه الرامي إلى إنشاء كيان تجاري مستقل وطرح جزء من ملكيته أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد صعّد موقفه أمس، معلنا مقاطعة بطولات فيفا احتجاجا على خطة بيع الحقوق التجارية التي كشف عنها إنفانتينو.

وذكرت شبكة "بلومبيرغ" أن انضمام أندية بحجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلى صفوف المعارضين في الواجهة يمثل تصعيدا جديدا قد يعقّد خطط فيفا، خصوصا فيما يتعلق بمستقبل البطولات التي تحقق عائدات تجارية ضخمة، وفي مقدمتها كأس العالم للأندية.

وترى الأندية المعارضة، وفقا للمصادر نفسها، أن النموذج الاقتصادي الحالي لفيفا يعتمد بصورة أساسية على مشاركتها ومشاركة لاعبيها في البطولات الدولية، وهو ما يمنحها، من وجهة نظرها، الحق في الاعتراض على أي تغييرات جوهرية في الحقوق التجارية لكرة القدم.

كما تجادل هذه الأندية، من الناحية القانونية، بأن فيفا لا يملك صلاحية فصل ذراعه التجارية وتحويلها إلى كيان مستقل ثم بيع حصة فيه إلى مستثمر خارجي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول مشروع فيفا، الذي يهدف إلى إنشاء كيان تجاري مستقل وفتح جزء من ملكيته أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة أثارت معارضة متزايدة من الاتحادات القارية والأندية الكبرى على حد سواء.

وتتواصل الضغوط على إنفانتينو، بعدما بات مشروعه يواجه انتقادات واسعة من شخصيات وقوى مؤثرة في كرة القدم العالمية، ما يهدد بإشعال صراع جديد بين فيفا ومراكز القوى الرئيسية في اللعبة.