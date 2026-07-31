ريال مدريد يعزز صفوفه بمهاجم ليفانتي

تعاقد ريال مدريد، الخميس، مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي (21 عاما)، قادما من ليفانتي.

وأوضح النادي الملكي، في بيان، أن إسبي الذي اختير أفضل لاعب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وقّع عقدا يمتد خمسة مواسم حتى عام 2031.

وسبق لإسبي تمثيل منتخبي إسبانيا تحت 19 عاما وتحت 20 عاما، وخاض 66 مباراة بقميص ليفانتي، سجل خلالها 20 هدفا.

خامس صفقة

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى برايتون الإنجليزي، قبل أن يتحرك الـ "ميرينغي" لحسم الصفقة بعدما علم بوجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 25 مليون يورو.

ولم يؤكد ليفانتي قيمة الصفقة، لكنه أوضح في بيان أنها تمثل أكبر عملية بيع في تاريخ النادي للاعب تخرج من أكاديميته.

ويعد إسبي خامس صفقات ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الإسباني مارك كوكوريا، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، ولاعب الوسط الهولندي دنزل دومفريس، إلى جانب التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.