رياضة|كأس العالم 2026|الأرجنتين

حكم نهائي مونديال 2026 يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

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Argentina's Lionel Messi speaks to Referee Slavko Vincic, of Slovenia, after he showed a second yellow card to Argentina's Enzo Fernandez during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
ميسي يقف أمام الحكم ويتحدث إليه خلال المباراة النهائية للمونديال ضد إسبانيا (أسوشيتد برس)
Published On 31/7/2026

انتهت بطولة كأس العالم 2026 بفوز إسبانيا بطريقة مذهلة. ومع ذلك، وُجهت تساؤلات حول العديد من الشخصيات الرئيسية في المباراة النهائية لأسباب مختلفة، كان من بينهم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار المباراة. وقد أجرى الحكم، الذي عاد مؤخرا إلى بلاده، مقابلة مع صحيفة "سبورت" (Sport) السلوفينية بعد أيام من إعلانه الاعتزال.

وسُئل الحكم السلوفيني فينتشيتش عن حديثه مع ميسي خلال المباراة، فأجاب: "سأترك هذا الحديث للملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرف بروح رياضية"، وذلك لتبديد أي شكوك قد تكون لدى البعض حول ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني.

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وبالنسبة للحكم السلوفيني، كان اختياره من قبل الفيفا بمثابة حلم تحقق حيث قال: "في البداية كانت صدمة، ثم شعرت بالفخر بطاقم التحكيم لدينا، الذي سيمثل سلوفينيا على هذا المسرح المهم، في أكبر حدث رياضي في العالم. كما شعرت بالفخر بالاتحاد السلوفيني لكرة القدم وهيئة التحكيم".

وأضاف، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، "كنت أعلم أنها مسؤولية كبيرة. كان علينا أن نكون جديرين بهذه الثقة وأن نختتم المباراة بنجاح".

President Donald J. Trump shakes hands with Referee Slavko Vincic, of Slovenia, left, at the end of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
الحكم السلوفيني (يسار) يصافح الرئيس الأمريكي ترمب (أسوشيتد برس)

وعلق فينتشيتش على أدائه وزملائه في النهائي حيث قال: "لقد شكّلت مباراة كأس العالم هذه ضغطا هائلا على طاقم التحكيم، نظرا لأهمية المواجهة بين قوتين كرويتين عالميتين، تُختزل مسيرة التحكيم بأكملها في مباراة واحدة، المسؤولية هائلة، على الرغم من أنني أعتقد أن إستراتيجيتنا كانت صحيحة".

المصدر: الألمانية

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