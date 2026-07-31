حكم نهائي مونديال 2026 يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

انتهت بطولة كأس العالم 2026 بفوز إسبانيا بطريقة مذهلة. ومع ذلك، وُجهت تساؤلات حول العديد من الشخصيات الرئيسية في المباراة النهائية لأسباب مختلفة، كان من بينهم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار المباراة. وقد أجرى الحكم، الذي عاد مؤخرا إلى بلاده، مقابلة مع صحيفة "سبورت" (Sport) السلوفينية بعد أيام من إعلانه الاعتزال.

وسُئل الحكم السلوفيني فينتشيتش عن حديثه مع ميسي خلال المباراة، فأجاب: "سأترك هذا الحديث للملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرف بروح رياضية"، وذلك لتبديد أي شكوك قد تكون لدى البعض حول ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني.

وبالنسبة للحكم السلوفيني، كان اختياره من قبل الفيفا بمثابة حلم تحقق حيث قال: "في البداية كانت صدمة، ثم شعرت بالفخر بطاقم التحكيم لدينا، الذي سيمثل سلوفينيا على هذا المسرح المهم، في أكبر حدث رياضي في العالم. كما شعرت بالفخر بالاتحاد السلوفيني لكرة القدم وهيئة التحكيم".

وأضاف، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، "كنت أعلم أنها مسؤولية كبيرة. كان علينا أن نكون جديرين بهذه الثقة وأن نختتم المباراة بنجاح".

وعلق فينتشيتش على أدائه وزملائه في النهائي حيث قال: "لقد شكّلت مباراة كأس العالم هذه ضغطا هائلا على طاقم التحكيم، نظرا لأهمية المواجهة بين قوتين كرويتين عالميتين، تُختزل مسيرة التحكيم بأكملها في مباراة واحدة، المسؤولية هائلة، على الرغم من أنني أعتقد أن إستراتيجيتنا كانت صحيحة".