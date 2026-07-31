تعليق مفاجئ من ترمب حول بيع حصص المونديال

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه لم يتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بشأن المقترح الذي يدرس طرح حصص من حقوق الاتحاد الدولي أمام مستثمرين خارجيين.

وجاء تصريح ترمب خلال حديثه إلى الصحفيين في مقر كامب ديفيد، حيث نفى وجود أي نقاش بينه وبين إنفانتينو حول هذه الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية خلال الأيام الماضية.

جدل متواصل حول خطة الاتحاد الدولي

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات متزايدة بسبب مشروع يهدف إلى إنشاء كيان استثماري يتولى إدارة الحقوق التجارية للبطولات، وعلى رأسها كأس العالم، مع طرح جزء من هذه الحقوق أمام مستثمرين.

وأثارت الخطة اعتراضات من عدد من الاتحادات القارية والوطنية، التي اعتبرت أن المشروع قد يؤثر في طبيعة إدارة أهم بطولات كرة القدم العالمية، وفي مقدمتها كأس العالم.

وتزداد الضغوط على جياني إنفانتينو مع استمرار الجدل بشأن المشروع، وسط مطالبات من شخصيات رياضية وسياسية بإعادة النظر في الخطة، في حين يواصل الاتحاد الدولي الدفاع عن رؤيته المتعلقة بتطوير موارده المالية وتعزيز استثماراته المستقبلية.