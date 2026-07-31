بتهمة "معاداة الأرجنتين".. مرسوم ميلي لترحيل الأجانب يفجّر أزمة دبلوماسية مع البرازيل

وقّع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مرسوم طوارئ يخول الحكومة طرد الأجانب الذين ينشرون "الكراهية" ضد البلاد، في خطوة أثارت شكوكا قانونية واسعة وربطها ميلي بمواجهة ما وصفه بحملة عداء عالمية أعقبت نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ويسمح المرسوم الجديد للسلطات بمنع دخول أو ترحيل أو إلغاء تأشيرات أي شخص يعبر عن الكراهية أو يشوه الرموز الوطنية، وسط غموض حول آليات تطبيق القرار ومعايير تعريف الكراهية.

وأوضح مكتب الرئيس الأرجنتيني، في بيان تبرير الإجراء، أن القرار يأتي ردا على مظاهر العداء الأخيرة تجاه البلاد ومواطنيها بعد المشاركة في المونديال، مشددا على أن الدفاع عن الأمة ورموزها أمر غير قابل للتفاوض وأن أي شخص يهاجم الأرجنتين غير مرحب به.

وجاء هذا الموقف بعدما شابت مسيرة المنتخب الأرجنتيني نحو المباراة النهائية -التي خسرها أمام إسبانيا- اتهامات بالعنصرية والتحكيم المتحيز، فضلا عن تحقيقات تأديبية أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) فتحها بحق لاعبين ومدرب من الأرجنتين بشأن سلوكيات غير رياضية وهتافات تمييزية عقب الشجار الذي أعقب النهائي.

وفي تصعيد ذي أبعاد سياسية، زعم ميلي دون تقديم أدلة أن الانتقادات العالمية تشكل حملة منسقة ممولة من جهات يسارية في البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي، وهو ما دفع البرازيل لاستدعاء سفيرها في بوينس آيرس احتجاجا على إهانات طالت قيادتها وسلطتها القضائية.

ورغم نص المرسوم على استثناء النقد السياسي والأكاديمي المحمي بالدستور من العقوبات، شكك خبراء قانونيون في شرعيته، مشيرين إلى افتقاره إلى تفاصيل توضح ما إذا كانت سلطات الهجرة ستلجأ إلى تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للسياح والمقيمين.