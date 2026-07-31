بالفيديو.. حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية مع برشلونة تحت أنظار نجم ريال مدريد

افتتح الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم سجله التهديفي مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما أحرز هدفين خلال المباراة الودية أمام برمنغهام سيتي، ضمن استعدادات النادي الإسباني لانطلاق موسم 2027/2026.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بنتيجة 2-2 ، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ، التي ابتسمت للفريق الإنجليزي بنتيجة 3-2.

وجاء هدف عبد الكريم من ركلة جزاء في الدقيقة 41، بعدما حصل عليها بنفسه إثر تدخل من أحد مدافعي الفريق الإنجليزي داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينفذها بنجاح ويسجد بعدها للشكر، وسجل في الزاوية اليسرى للمرمى، بينما اتجه الحارس إلى الجهة المقابلة.

وكان برمنغهام سيتي قد تقدم أولا في اللقاء، بعدما سجل أوغست فليغر هدفا برأسية متقنة إثر عرضية من الجهة اليسرى، استقرت في شباك حارس برشلونة فويتشيخ تشيزني.

وعاد حمزة للتألق مرة ثانية بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقاد حمزة عبد الكريم هجوم برشلونة إلى جانب المهاجم الألماني كريم أديمي، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في استمرار للثقة التي يمنحها المدرب هانزي فليك للمهاجم المصري الشاب.

وكان فليك قد صعّد عبد الكريم إلى الفريق الأول للمشاركة في فترة الإعداد، بعد المستويات المميزة التي قدمها، كما شارك في الفوز الودي السابق على فريق أوروبا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

ويمنح الهدف الأول بقميص الفريق الأول دفعة معنوية كبيرة للمهاجم المصري، الذي يسعى إلى تثبيت أقدامه ضمن تشكيلة برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، والاستفادة من الفرصة التي منحها له الجهاز الفني خلال فترة التحضيرات.

بيلينغهام حاضر

شهدت المباراة حضور لاعب ريال مدريد، جود بيلينغهام، لمتابعة المباراة الودية بين برمنغهام وضيفه برشلونة في ملعب "سانت أندروز".

ويقضي لاعب الوسط الإنجليزي حاليا إجازته بعد مشاركته في كأس العالم، ويحضر المباراة بصفته لاعبا سابقا في صفوف برمنغهام سيتي.

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وقام بيلينغهام بتحية الجماهير قبل انطلاق اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا كاملا في ملعب سانت أندروز لمتابعة فريق هانزي فليك.