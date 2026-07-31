"انفصال عاطفي وإدمان".. الوجه الآخر لحارس برشلونة العائد من الاعتزال

لم يعد الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني يحاول إخفاء عادته التي رافقته لسنوات طويلة، إذ اعترف بصراحة بأنه يعاني من "إدمان" التدخين، مؤكدا أنه يدرك سلبياته، لكنه لا يتظاهر بأنه شخص مثالي.

وقال حارس نادي برشلونة خلال مقابلة مع صحيفة "ذي أتلتيك" على هامش المعسكر التحضيري للموسم الجديد: "لم أدّعِ يوما أنني شخص مثالي. قد يبدو الأمر غير احترافي، لكنني هكذا. الناس يعرفون أن لدي إدمانا لا أستطيع التخلص منه".

وأشار تشيزني (36 عاما)، الذي يشغل دور الحارس الثاني في برشلونة، إلى أنه لا يخجل من الحديث عن تعلقه بالسجائر، بعدما شوهد في مناسبات عدة خلال مسيرته وهو يدخن، كما تحدثت الصحافية التي أجرت معه المقابلة عن استخدامه المتكرر للسجائر الإلكترونية.

وأضاف الحارس البولندي: "ربما يستطيع الناس التعاطف معي، لأنني أتحدث عن الأمر بكل صراحة. لكنني لا أنصح أي شخص على الإطلاق بالبدء في التدخين. أعتقد أنه أمر سيئ للغاية ويجب على الجميع تجنبه. إنها إحدى نقاط ضعفي، لكنني أتقبلها".

ويرى تشيزني أن حالته ليست استثنائية بين لاعبي كرة القدم، لكنه من القلائل الذين اختاروا الحديث عنها علنا.

وقال: "كثير من اللاعبين لديهم أنواع من الإدمان، سواء تعلّق الأمر بالنيكوتين أو الكحول أو القمار، لكنهم لا يتحدثون عنها أمام الجميع".

ويُعرف الحارس البولندي بشخصيته الهادئة والمبتسمة، وهي شخصية قال إنها ساعدته على التعامل مع ضغوط كرة القدم والوصول إلى أعلى المستويات.

"الانفصال العاطفي" سر استمراره

وتحدث تشيزني أيضا عن تطور شخصيته داخل الملعب، مؤكدا أن ابتعاده عاطفيا عن المباريات كان عاملا مهما في نجاحه.

وقال: "عندما غادرت أرسنال (2009-2017)، النادي الذي كنت أشجعه منذ طفولتي، اكتشفت أن أفضل طريقة بالنسبة لي لأكون في أعلى مستوى هي أن أنفصل تماما من الناحية العاطفية عن اللعبة".

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وأضاف أن هذا الأسلوب ساعده على عدم التأثر كثيرا بالخسارات أو الفترات الصعبة، وهو ما يفسر هدوءه الكبير حتى في أصعب اللحظات.

دور جديد في برشلونة

عاد تشيزني إلى الملاعب عام 2024 بعد فترة قصيرة من اعتزاله، بعدما كان يعيش في مدينة ماربيا الإسبانية، ليجد نفسه اليوم في برشلونة بدور مختلف، إذ يعتبر نفسه أكثر من مجرد حارس احتياطي، بل "مرشدا" للحارس الأساسي خوان غارسيا.

وقال: "لا أريد أن يشعر بالمنافسة معي. أريد مساعدته على التطور ومنحه بعض النصائح خلال التدريبات".

ويمتد عقد الحارس البولندي مع برشلونة حتى عام 2027، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لاعتزاله، مؤكدا أن مستقبله سيُحسم عندما يشعر بأن الوقت قد حان للرحيل.