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الاتحاد الآسيوي ينضم إلى جبهة رفض خطة إنفانتينو لخصخصة المونديال

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FILE - Asia Football Confederation President Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, center, walks with FIFA President Gianni Infantino, right, as they arrive for an inauguration ceremony for the new building of the Asia Football Confederation in Kuala Lumpur, Malaysia Tuesday, Oct. 30, 2018. (AP Photo/Vincent Thian, File)
رئيس فيفا (يمين) بجوار رئيس الاتحاد الآسيوي (أسوشيتد برس)
Published On 31/7/2026

انضم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى معارضة خطة السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، التي تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص شراء حصص في كأس العالم.

وأكد الاتحاد الآسيوي، اليوم الجمعة، على ضرورة مراجعة فيفا لأسلوب إدارته بشكل عاجل.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه مع نظيره الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، اللذين هددا أمس الخميس بمقاطعة بطولات فيفا ورفضا عرض إنفانتينو البالغ 20 مليون دولار لكل اتحاد عضو.

مطالب بإعادة النظر

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن شركة إنفانتينو التجارية المقترحة بقيمة 20 مليار دولار لفعاليات فيفا، والمدعومة من المستثمر جوشوا كوشنر، "لا يمكنها تحقيق الإجماع والوحدة اللازمين للتطبيق"، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيها.

وأضاف الاتحاد الآسيوي، الذي يضم 47 دولة، في بيانه: "بناء على ذلك، يدعو الاتحاد فيفا لإجراء مراجعة عاجلة لإطار حوكمته وصُنع القرار فيه".

المصدر: الألمانية + الجزيرة + أسوشيتد برس

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