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"رجل ميت يمشي".. تسريبات تكشف عن مخطط للإطاحة بإنفانتينو

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 FIFA Council Vice President Vittorio Montagliani and FIFA Secretary General Mattias Grafstrom on the pitch before the match REUTERS/Jeenah Moon
الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس غرافستروم (يمين) ونائب رئيس مجلس فيفا فكتور مونتالياني (رويترز)
Published On 31/7/2026

قال الصحفي الفرنسي رومان مولينا إن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماتياس غرافستروم يخطط لتحرك ضد رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو.

وفي سلسلة من التغريدات، عبر منصة "إكس"، قال مولينا إن إنفانتينو "سيفقد منصبه قريبا". كما صعّد رومان مولينا من مزاعمه بشأن مستقبل رئيس فيفا، قائلا إن إنفانتينو "فقد دعم غالبية المسؤولين الآخرين في فيفا".

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وأضاف الصحفي الفرنسي أن "اصطفافه السياسي غير المشروط مع دونالد ترمب، إلى جانب أسلوب إدارته الذي يتخذ فيه كل القرارات دون أن يكون مسؤولا أمام أي شخص، سيكون سبب سقوطه، كما قيل منذ فترة".

ووصف مولينا إنفانتينو بأنه "رجل ميت يمشي"، في إشارة إلى اعتقاده بأن نهاية فترة رئاسته باتت قريبة.

كما زعم أن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها كيفن لامور مدير العمليات في فيفا جاءت بسبب معرفته بأن الأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم "ابتعد عن إنفانتينو ويخطط لانقلاب عليه".

وادعى مولينا أن الدائرة المقربة جدا من إنفانتينو حذرته قبل أشهر من هذا الأمر، مشيرا أيضا إلى العلاقات الوثيقة بين غرافستروم وجيلسون فرنانديز، وأنهما كانا "ينتظران اللحظة المناسبة لتقويضه".

وختم مولينا سلسلة تغريداته بالقول إن "جنون الارتياب بلغ ذروته، وكذلك المؤامرات السياسية"، مضيفا أن إنفانتينو "فقد السيطرة على فيفا وسيفقد منصبه قريبا".

ولم يقدم مولينا في هذه المنشورات أدلة علنية تثبت هذه المزاعم، كما لا تتضمن التغريدات، حتى الآن، موقفا من غرافستروم أو فيفا بشأن ما ورد فيها.

وتأتي هذه الادعاءات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطا متزايدة بسبب خطته لإنشاء كيان تجاري جديد وطرح حصة منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط اعتراضات من اتحادات وأطراف بارزة في كرة القدم العالمية.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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