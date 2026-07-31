"رجل ميت يمشي".. تسريبات تكشف عن مخطط للإطاحة بإنفانتينو

قال الصحفي الفرنسي رومان مولينا إن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماتياس غرافستروم يخطط لتحرك ضد رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو.

وفي سلسلة من التغريدات، عبر منصة "إكس"، قال مولينا إن إنفانتينو "سيفقد منصبه قريبا". كما صعّد رومان مولينا من مزاعمه بشأن مستقبل رئيس فيفا، قائلا إن إنفانتينو "فقد دعم غالبية المسؤولين الآخرين في فيفا".

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وأضاف الصحفي الفرنسي أن "اصطفافه السياسي غير المشروط مع دونالد ترمب، إلى جانب أسلوب إدارته الذي يتخذ فيه كل القرارات دون أن يكون مسؤولا أمام أي شخص، سيكون سبب سقوطه، كما قيل منذ فترة".

ووصف مولينا إنفانتينو بأنه "رجل ميت يمشي"، في إشارة إلى اعتقاده بأن نهاية فترة رئاسته باتت قريبة.

كما زعم أن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها كيفن لامور مدير العمليات في فيفا جاءت بسبب معرفته بأن الأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم "ابتعد عن إنفانتينو ويخطط لانقلاب عليه".

وادعى مولينا أن الدائرة المقربة جدا من إنفانتينو حذرته قبل أشهر من هذا الأمر، مشيرا أيضا إلى العلاقات الوثيقة بين غرافستروم وجيلسون فرنانديز، وأنهما كانا "ينتظران اللحظة المناسبة لتقويضه".

وختم مولينا سلسلة تغريداته بالقول إن "جنون الارتياب بلغ ذروته، وكذلك المؤامرات السياسية"، مضيفا أن إنفانتينو "فقد السيطرة على فيفا وسيفقد منصبه قريبا".

ولم يقدم مولينا في هذه المنشورات أدلة علنية تثبت هذه المزاعم، كما لا تتضمن التغريدات، حتى الآن، موقفا من غرافستروم أو فيفا بشأن ما ورد فيها.

وتأتي هذه الادعاءات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطا متزايدة بسبب خطته لإنشاء كيان تجاري جديد وطرح حصة منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط اعتراضات من اتحادات وأطراف بارزة في كرة القدم العالمية.