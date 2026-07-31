ألف راع على قميصه.. نادٍ ينقذ نفسه من الإفلاس بأغرب تصميم في تاريخ كرة القدم

لجأ نادٍ بيروفي إلى طريقة غريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها، والتي أدت إلى استبعاده من دوري الدرجة الثالثة.

وأطلق نادي ديبورتيفو مونيسيبال مبادرة مبتكرة وغير مسبوقة لمحاولة تحسين وضعه المالي الحرج، حيث قدّم قميصا يضم 1000 راع بالتزامن مع احتفاله بالذكرى الـ91 لتأسيسه، وفق ما ذكرته شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية.

وتمثلت الفكرة -التي جاءت في إطار خطة لتجنب إفلاس محتمل- في تعديل القميص التقليدي للفريق وإدماج ألف مربع صغير باللونين الأبيض والأسود، خُصص كل منها لراعٍ مختلف، مع الحفاظ على الشريط الأحمر التقليدي المائل عبر الصدر.

وكانت الحملة قد بدأت في شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي، إذ عرض النادي عبر منصة رقمية مساحات للبيع على الزي الرسمي للفريق بسعر 60 دولارا للمساحة الواحدة.

ويبدو أن المبادرة حققت نجاحا مذهلا مكّن النادي من جمع العدد المذكور من الرعاة في غضون ثلاثة أشهر فقط.

واستفادت شركات صغيرة ومتوسطة، وعلامات تجارية للألبسة، وشركات مقاولات، وشركات للمشروبات، ومتاجر مستلزمات حيوانات أليفة، ومؤسسات مالية، ومتاجر مجوهرات، ومشاريع عائلية مختلفة، وقررت دعم المبادرة؛ وفق ما أكدته صحيفة "إل كوميرسيو" (El Comercio) المحلية.

وفي الوقت ذاته، طرح النادي القميص للبيع عبر موقع "EOO Sports" لتحقيق المزيد من الموارد المالية، حيث بلغ سعره في العرض الترويجي نحو 35 دولارا، ثم ارتفع إلى 44 دولارا.

وأوضحت الصحيفة أن الرعاة الذين ساهموا في الحملة يحصلون على خصم بنسبة 35% عند شراء القميص، ومزايا حصرية أخرى.