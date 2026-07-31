أتلتيكو يشتكي برشلونة للفيفا والاتحاد الإسباني يفتح تحقيقا استثنائيا في "أزمة ألفاريز"

لم تعد قضية انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مجرد صراع بين ناديين على لاعب من الطراز الأول، بل تحولت إلى مواجهة قانونية بعدما تقدم فريق العاصمة الإسبانية بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ونظيره المحلي، متهما غريمه الكتالوني بإجراء اتصالات غير مسموحة مع المهاجم بهدف دفعه إلى الرحيل عن ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأكد مصدر داخل برشلونة لوكالة فرانس برس الخميس أن النادي تلقى بالفعل إخطاراً بشأن الشكوى المقدمة من أتلتيكو، في خطوة تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين الطرفين حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

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وتعود جذور الأزمة إلى التصريحات التي أدلى بها ألفاريز خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، عندما أشار إلى أن "الأفضل للجميع" سيكون السماح له بالرحيل، في ظل الاهتمام المتزايد من برشلونة بالحصول على خدماته.

ويرى أتلتيكو مدريد أن هذه التصريحات لم تأت بمعزل عن اتصالات أجراها النادي الكتالوني مع اللاعب، وهو ما يعتبره مخالفة للقواعد التي تمنع الأندية من التواصل مع لاعبين مرتبطين بعقود سارية دون الحصول على موافقة أنديتهم.

أتلتيكو يرفض الرحيل.. وبرشلونة يؤكد اهتمامه

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد أعلن في بداية يوليو/تموز الجاري أن ناديه تقدم بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ألفاريز، مؤكداً أن العرض سيبقى قائماً طالما يرى النادي الكتالوني أنه مناسب.

ولم يُخف برشلونة رغبته في ضم المهاجم الأرجنتيني، إذ يعتبره الخيار الأبرز لتعويض رحيل المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وتعزيز خط الهجوم بلاعب يمتلك الخبرة والقدرة التهديفية.

وفي المقابل، يتمسك أتلتيكو مدريد بموقفه الرافض للتخلي عن نجمه، خصوصا أن ألفاريز مرتبط بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2030، بعدما انضم إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2024 في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو ( 97.8 مليون دولار).

تحقيق إسباني وملف تأديبي استثنائي

ولم تقتصر تحركات أتلتيكو على الاتحاد الدولي، إذ ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النادي تقدم أيضا بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي قرر فتح تحقيق رسمي في القضية، رغم عدم صدور تعليق من الاتحاد ردا على طلب وكالة فرانس برس.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو قدم شكواه إلى الاتحاد الإسباني في 30 يونيو/حزيران الماضي، وأن فتح التحقيق يمثل إجراء تأديبيا استثنائيا، حيث سيُطلب من الطرفين تقديم روايتهما والأدلة المتعلقة بالواقعة قبل اتخاذ القرار النهائي.

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وبحسب الصحيفة، فإن أتلتيكو أكد في شكواه أن برشلونة تواصل مع ألفاريز في توقيت خارج فترة الانتقالات المسموح بها، في محاولة للتأثير على موقف اللاعب ودفعه للمطالبة بالرحيل.

تهديدات تحولت إلى تحرك رسمي

وكان خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قد حذر قبل أسابيع من أن ناديه سيلجأ إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوقه، في حال استمرار ما اعتبره محاولات للتأثير على مستقبل مهاجمه.

وجاءت الشكوى الحالية باعتبارها نتيجة مباشرة لموقف إدارة أتلتيكو، حيث أبلغ الاتحاد الإسباني الناديين وفقا للصحيفة ببدء التحقيق بعد نحو شهر من الواقعة التي أثارت الجدل.

وسيكون على برشلونة وأتلتيكو تقديم دفوعهما أمام الجهات المختصة، التي ستتولى دراسة الملف قبل إصدار القرار النهائي بشأن ما إن كانت هناك مخالفة للقوانين المنظمة للانتقالات.

ورغم التصعيد القانوني، لا يزال ألفاريز يحتل صدارة أولويات برشلونة لتعزيز خطه الهجومي، بينما لم يتراجع لابورتا عن تأكيده أن ناديه قدم عرضا رسميا لأتلتيكو في 13 يوليو/تموز الماضي.

عرض ريال مدريد.. فصل آخر في صراع ألفاريز

وكان أتلتيكو مدريد قد رفض في يونيو/حزيران الماضي عرضا بقيمة 150 مليون يورو (172 مليون دولار) من الطرف الثالث في المعادلة الإسبانية ريال مدريد للتعاقد مع ألفاريز، في صفقة اعتُبرت على نطاق واسع محاولة من رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لتعقيد أي انتقال محتمل للاعب إلى برشلونة، إلى جانب الوفاء بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية آنذاك.