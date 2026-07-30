تقارير: يايسله يقترب من قيادة نيوكاسل خلفا لإيدي هاو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي لكرة القدم، بات المرشح الأول والأقرب لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد.

ويأتي ذلك عقب تقارير بأن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، يستعد للرحيل عن منصبه كمدير فني لنيوكاسل، بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق، ورغبته في أخذ استراحة من كرة القدم.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو وشبكة "ذي أثلتيك" أن المفاوضات بين إدارة نيوكاسل ويايسله (38 عاما) وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية والصفقة باتت وشيكة.

ويغادر إيدي هاو بعد موسم ماض مخيب للآمال أنهى فيه نيوكاسل الدوري الإنجليزي في المركز الـ12، إلى جانب سوق انتقالات صيفي متخبط شهد بيع نجوم بارزين مثل أنتوني غوردون وساندرو تونالي.

يأتي اهتمام نيوكاسل بالمدرب الألماني الشاب بعد تحقيقه نجاحات باهرة مع الأهلي، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لنسختين متتاليتين في عامي 2025 و2026.

وكانت آخر مباراة تولى فيها هاو قيادة الفريق، عندما خسر (1-4) أمام بريستول سيتي في مباراة ودية، أقيمت أمس الأربعاء.

وكان هاو تولى تدريب نيوكاسل خلفا لستيف بروس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأنهى انتظار نيوكاسل للفوز بلقب محلي كبير، والذي استمر 70 عاما، عندما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في عام 2005.

وقاد هاو فريق نيوكاسل للتأهل لدوري أبطال أوروبا في 2023 و2025.