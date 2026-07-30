مقابل 62 ألف دولار.. نجم فرنسي يبيع نسخته من كأس العالم عام 2018

عرض بنجامين ميندي -المتوج بلقب كأس العالم عام 2018 مع منتخب فرنسا- النسخة الرسمية المقلدة من الكأس للبيع في مزاد علني مقابل 62 ألف دولار (نحو 54 ألف يورو).

وقرر المدافع الفرنسي (32 عاما) الذي خاض 10 مباريات دولية التخلي عن كأس مونديال روسيا عام 2018، وذلك ضمن مزاد أقامته دار غولدين الأمريكية المتخصصة في التذكارات الرياضية.

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وبلغت قيمة الكأس المصحوبة بشهادة أصالة موقعة من ميندي 62 ألفا و200 دولار، حيث تتضمن الكأس شقا صغيرا في القاعدة وبعض آثار الاستخدام الطفيفة إضافة إلى نقش يخلد فوز فرنسا باللقب.

وجمع المزاد -الذي أُغلق في 25 يوليو/تموز عقب تتويج إسبانيا بلقب مونديال عام 2026- مجموعة من البطاقات والمقتنيات الخاصة بكرة القدم، وضم قطعا ارتبطت بلاعبين بارزين مثل لامين يامال وبيليه وليونيل ميسي.

وأصبح ميندي أغلى مدافع في العالم عندما انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو (نحو 68 مليون دولار) عام 2017، قبل أن تتوقف مسيرته بسبب ملاحقات قضائية تمت تبرئته منها تماما في يوليو/تموز 2023 بعد عامين من الغياب.

وحاول اللاعب بعد ذلك إعادة إحياء مسيرته عبر ناديي لوريان ثم زيوريخ دون نجاح، قبل أن ينضم إلى بوغون شتشين البولندي في سبتمبر/أيلول 2025، حيث مدد عقده أخيرا عاما إضافيا مع النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري.