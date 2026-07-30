لامين جمال يكتسح ميسي وبيليه خارج الملعب ويحطم رقما قياسيا

حطم النجم الشاب لامين جمال جوهرة برشلونة رقما قياسيا مذهلا بعد بيع الإصدار الأول من بطاقة "كابوم" الخاصة به، متفوقا بفارق كبير جدا في مبيعات التذكارات على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه.

ونشر الحساب الرسمي لمزاد "غولدن" (Goldin) العالمي أن الإصدار الأول للبطاقة الخاصة بلامين جمال بيعت بسعر مذهل اقترب من 708 آلاف دولار أمريكي.

وأوضح الحساب أن البطاقة الخاصة بلامين جمال هي بطاقة "كابوم" السوداء النادرة من إصدار الفئة الأولى الفريدة من نوعها بنسخة واحدة فقط، والتابعة لمجموعة "بانيني دونروس فيفا" (Panini’s Donruss FIFA) لموسم 2023-2024.

ويُعد هذا المبلغ الضخم أعلى سعر علني يُسجل على الإطلاق لبطاقة تداول تحمل صورة جمال، وتعني سمة "النسخة الواحدة" أنها النسخة الوحيدة الموجودة على الإطلاق من ذلك النوع الأسود المتوازي، مما يجعلها جائزة مرغوبة بشدة لدى هواة جمع التذكارات على حد تعبير موقع "غول" (goal) العالمي.

لامين جمال يتفوق على ميسي وبيليه ومارادونا

ولم يقتصر إنجاز بطاقة لامين جمال على تحطيم الأرقام القياسية، إذ تفوّقت على بقية أغلى القطع الخاصة بأسطورتي كرة القدم ميسي وبيليه.

وحققت البطاقة الخاصة ببيليه والتي تعود لعام 1958 مبلغا مثيرا للإعجاب تجاوز 600 ألف دولار بقليل، بينما حصدت بطاقة فريدة لميسي وتعود لموسم 2023-2024 أكثر من 317 ألف دولار.

وتجاوز سعر البطاقة الخاصة بلامين جمال، ثمن بطاقة بيليه بنحو 100 ألف دولار، وبلغت أكثر من ضعف قيمة بطاقة ميسي وتحديدا 390 ألف و400 دولار.

وبرز اسم أسطورة كرة القدم الأرجنتينيي دييغو أرماندو مارادونا في المزاد، حيث وصلت قيمة بطاقة إصدار أول دائرية تعود لعام 1977 إلى 104 آلاف دولار أمريكا تقريبا، إلى جانب بطاقة "كابوم" سوداء حققت 91.5 ألف دولار.

حصيلة تذكارات بملايين الدولارات

وبموازاة ذلك، أنفق هواة جمع التذكارات أموالا طائلة على قطع أخرى تخص لامين جمال، فقد بيعت بطاقة "كابوم" ذهبية تحمل الرقم (8 من أصل 10) بمبلغ كبير بلغ 189,100 دولار.

إعلان

كما بيع قميص أساسي لنادي برشلونة يحمل توقيع لامين جمال وارتداه اللاعب في مباراةٍ للفريق بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 بنحو 152.5 ألف دولار.

وبالتالي حققت القطع الثلاث المختلفة الخاصة بلامين جمال مبلغا ضخما بلغ 1.049.200 دولار، لصالح دار المزاد.

وجاء ذلك بعد أسبوعين تقريبا من تتويج لامين جمال مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، والذي تحقق بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف وحيد.