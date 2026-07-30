شركة كوشنر في الواجهة.. الفيفا يحدد موعد حسم صفقة كأس العالم

يأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استكمال ترتيبات الحصول على تمويل من مستثمرين من القطاع الخاص لمصلحة شركته المثيرة للجدل الخاصة بكأس العالم بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأثارت خطط بيع حصص في شركة خاصة ستتولى الإشراف على جميع الجوانب التجارية والتشغيلية لبطولات الفيفا ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كما أثارت مخاوف لدى الأندية الأوروبية الكبرى وروابط الدوريات الرئيسية في العالم.

جدول زمني

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنها حصلت على وثائق تتضمن جدولا زمنيا استرشاديا، يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتاح للمستثمرين خلال أغسطس/آب الاطلاع على مسودة الشروط وعدد من الوثائق المختارة، على أن يقدموا خلال سبتمبر/أيلول خطابات نيات أولية توضح حجم الاستثمارات التي يرغبون في ضخها.

ومن المقرر الاتفاق على العروض الملزمة خلال أكتوبر/تشرين الأول، على أن تُحوَّل أموال المستثمرين إلى الفيفا قبل نهاية الشهر نفسه.

شقيق كوشنر يتقدم المستثمرين

ويُنتظر أن يقود مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص -الذين سيملكون مجتمعين نحو 20% من شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز"- شركة "ثرايف إيتيرنال" التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحصلت الاتحادات الوطنية على مهلة حتى 19 سبتمبر/أيلول لإبلاغ الفيفا بمدى تأييدها مقترح شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز"، بما يتيح لها الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد تمويلا للتطوير بدءا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

ويؤكد الفيفا أن إقرار الخطة سيمكنه من توزيع إجمالي 10 مليارات دولار تمويلا للتطوير خلال الدورة الممتدة بين عامي 2027 و2030.

ويصر الفيفا على أن شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز" ستتولى إدارة بيع الحقوق التجارية والجوانب التشغيلية لبطولاته، لكن المستثمرين لن يكون لهم أي دور في اتخاذ قرارات تتعلق بحجم أو وتيرة إقامة البطولات الكبرى، مثل كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية.

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ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف كبيرة من أن تؤدي رغبة المستثمرين الطبيعية في تعظيم العوائد، إلى جانب الحاجة إلى الوفاء بالزيادات الموعودة في التمويل المقدم للاتحادات الوطنية، إلى توسع حتمي في عدد البطولات، وهو ما قد يؤثر في مسابقات كرة القدم المحلية والدولية الحالية.