رفض واجتماع طارئ.. أوروبا تتحرك عمليا لمواجهة خطط إنفانتينو

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اجتماعا طارئا في وقت لاحق من اليوم الخميس لبحث خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى بطولاته، وفي مقدمتها كأس العالم.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الاجتماع الذي أشارت إليه أيضا وسائل إعلام أخرى، من المقرر أن يُعقد خلال فترة ما بعد الظهر.

إدانة أوروبية

وأدان اليويفا هذه الخطط، التي دافع عنها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في وقت متأخر من مساء الأربعاء، والتي أثارت ردودا متباينة من الاتحادات القارية الأخرى.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، ناقشوا خطط الفيفا خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو نظمه اليويفا أمس الأربعاء.

وقال نيوندورف لشبكة "زد دي إف" الألمانية: "يجب ألا نفقد دعم الجماهير، لكننا نسير بخطى ثابتة نحو التفريط بهذا الدعم. أعتبر ذلك أمرا بالغ الخطورة وغير مقبول".

وأعلن الفيفا يوم الثلاثاء الماضي أن مستثمرين من القطاع الخاص قد يستحوذون على نحو 20 بالمئة من شركة فرعية جديدة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، وتُقدّر قيمتها الأولية بنحو 20 مليار دولار.

وستمتلك الشركة الحقوق التجارية وستتولى تشغيل بطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال، وكأس العالم للسيدات، وكأس العالم للأندية.

واتهم منتقدون الفيفا بمحاولة كسب التأييد عبر تقديم مدفوعات مالية مجزية، ووصفوا الخطة بأنها تمثل رشوة وابتزازا وبيعا للعبة.

ويخشى هؤلاء أن تؤدي الصفقة إلى زيادة عدد البطولات والمنتخبات والمباريات بهدف رفع الإيرادات وتعزيز قيمة حصص المستثمرين.

دعم مالي

وذكرت تقارير أن إنفانتينو تعهد في رسالة -وجهها إلى الاتحادات الأعضاء الـ211 التي يتعين عليها الموافقة على الخطة- بمنح كل اتحاد 40 مليون دولار تتضمن دفعة أولى بقيمة 20 مليون دولار، إذا أيد المقترح بحلول 19 سبتمبر/أيلول.

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ومن المقرر أن تأتي هذه الأموال من حزمة تمويل تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

وقال اليويفا، الذي عارض الخطة منذ البداية، تعليقا على التقارير المتعلقة بالمهلة النهائية: "علمنا اليوم أن الفيفا حدد مهلة للاتحادات لدعم مقترحاته، وإلا فسيتم سحب عرض الدفعة المالية لمرة واحدة. وهذا وحده يكشف كل ما ينبغي معرفته عن هذه الخطة".

وأضاف أن المشاورات مع العديد من الأطراف المعنية أظهرت أن "هناك معارضة كبيرة ومتزايدة لمخطط الفيفا. ولا يمكن للفيفا أن يواصل استخدام رياضتنا لإثراء نفسه وأصدقائه".

وانتقد كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بشكل أساسي عدم استشارتهما، إضافة إلى غياب الإجراءات المؤسسية السليمة في إعداد المقترح.

الكاف يدرس المقترح

من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أنه سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية الأسبوع المقبل لدراسة مقترح الفيفا.

وقال "الكاف" في بيان: "يلتزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمواصلة التشاور والعمل مع الاتحادات الأعضاء، والفيفا، والاتحادات القارية الأخرى، وجميع الأطراف المعنية، دعما لزيادة الموارد المالية وغيرها من الموارد اللازمة لتطوير ونمو كرة القدم في أفريقيا والعالم".

ودافع إنفانتينو عن خطط إدخال مستثمرين خارجيين إلى الأنشطة التجارية للاتحاد، وذلك في مقطع فيديو نشر مساء الأربعاء.

ووصف إنفانتينو المشروع، الذي تُقدّر قيمته بعدة مليارات من الدولارات، بأنه "فرصة ذهبية لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم على مستوى العالم".

ورفض إنفانتينو الانتقادات، قائلا إن الاقتراح "جزء من عملية ديمقراطية" وسيتطلب موافقة أغلبية أعضاء الفيفا وكذلك مجلس الفيفا.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يحظى المقترح بدعم الاتحادات الصغرى خارج أوروبا، إذ يأمل العديد منها أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.

وقال إنفانتينو: "إن جزءا ضئيلا للغاية من القيمة التجارية المتزايدة لكرة القدم يصل إلى المناطق التي تحتاج إليه أكثر"، معتبرا أن الاستعانة بخبرات إضافية ضرورية للاستفادة الكاملة من هذه القيمة.

كما سعى إلى طمأنة الجماهير، قائلا: "اللعبة التي يشاهدونها ويحبونها لن تتغير".