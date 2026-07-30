خيبة أمل وقلق بالغ.. الاتحاد الآسيوي ينتقد الفيفا ويرفض خطة الاستثمار

هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس الاتحاد الدولي (الفيفا) لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، مطالبا بمنح الاتحادات مزيدا من الوقت لدراسة المقترح، في انتكاسة جديدة لمساعي الهيئة الدولية لاعتماد مقترحها.

وفي رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادا، حذر رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من أن المقترح لن يكتب له النجاح من دون دعم جميع الاتحادات القارية، في إشارة إلى المعارضة القوية التي تبديها أوروبا للخطة.

وكتب الشيخ سلمان "يلاحظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة أن الفيفا لم يتشاور معه على أي مستوى قبل الإعلان عن هذا المقترح، كما أنه لم يتلق أي تحليل تفصيلي للجوانب الإدارية أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته المحتملة، وهو أمر غير مقبول تماما".

انتقاد لاذع

وأضاف "يشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها الفيفا تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية، القائمة على التضامن والتعاون والشفافية".

وتزيد هذه الانتقادات الصريحة الضغوط على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، صاحب الخطة المثيرة للجدل التي تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة للفيفا، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين.

وفوجئت الاتحادات القارية والوطنية بالمقترح عند الإعلان عنه، وقوبل برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

كما انتقد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الفيفا هذا الأسبوع بسبب غياب التشاور بشأن الخطة.

وكان إنفانتينو قد عرض على الاتحادات الـ211 الأعضاء في الفيفا الحصول على 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر/أيلول، ضمن حزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار تصبح متاحة بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027.

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أما إذا رُفض المقترح، فستعود الحزمة إلى مستواها السابق البالغ 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.

وقال الشيخ سلمان إن الاتحاد الآسيوي فوجئ بضيق المهلة الزمنية المخصصة لدراسة المقترح، مؤكدا أن "مثل هذه القرارات لا ينبغي أبدا التسرع في اتخاذها"، وأن الاتحاد سيتواصل مباشرة مع الفيفا للحصول على مزيد من الإيضاحات.

وكتب "يؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيمانا راسخا بضرورة إتاحة الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل، بما في ذلك استكمال إجراءات المراجعة القانونية والإدارية اللازمة".

انتقادات لغياب الشفافية

وقال إنفانتينو إن الفيفا يعتزم طرح المقترح على الاتحادات الأعضاء للتصويت، قبل إحالته إلى مجلسه لاتخاذ القرار النهائي.

لكن الشيخ سلمان شدد على أن المقترح يحتاج إلى دعم الاتحادات القارية الستة كافة.

وكتب "لن تنجح مثل هذه المبادرة من دون دعم جميع الاتحادات القارية، وهو ما لا يتوافر حاليا".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الأسبوع المقبل لدراسة المقترح، كما أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، وهو أصغر الاتحادات القارية ويضم 11 عضوا، أنه سيناقشه خلال اجتماع الشهر المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف علني من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

كما انضمت هيئات تمثل اللاعبين إلى معارضي الخطة، إذ حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) من أن المقترح قد يعيد تشكيل الحوافز التي تقوم عليها البطولات التي يتنافس فيها اللاعبون ويبنون عليها مسيراتهم الاحترافية بصورة يصعب التراجع عنها.