تنسيق واجتماع مرتقب.. "الكاف" يؤجل قراره بشأن مقترح إنفانتينو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن أول موقف رسمي له تجاه المقترح الذي تقدم به الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإطلاق مشروع استثماري يتيح مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في تمويل بطولاته الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم، مؤكدا أنه سيبحث تفاصيل المشروع خلال اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل.

ويأتي تحرك الاتحاد الأفريقي بوصفه أول رد رسمي من القارة السمراء، بعد بدء تفاعل الاتحادات القارية مع المبادرة التي أثارت نقاشا واسعا داخل أروقة كرة القدم العالمية.

موتسيبي يدعو إلى دراسة المقترح

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، تسلمه المقترح المقدم من الاتحاد الدولي، دون إعلان موقف نهائي بشأنه، مكتفيا بدعوة الاتحادات الوطنية الأعضاء إلى دراسة المشروع والمشاركة في المشاورات، وفق اللوائح والإجراءات المعمول بها داخل الاتحادين الأفريقي والدولي.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي، أنه سيواصل التنسيق مع الاتحادات الوطنية، والاتحاد الدولي، والاتحادات القارية الأخرى، ومختلف الجهات المعنية، بهدف بحث سبل تعزيز الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم في أفريقيا والعالم.

مشروع يهدف إلى زيادة التمويل

ويستند المقترح الذي طرحه رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، إلى إنشاء شركة تابعة للاتحاد الدولي، تُفتَح حصة منها تبلغ 20% أمام المستثمرين، بما يوفر نحو 4.2 مليارات دولار، على أن تُستخدم هذه الموارد في توسيع برامج تطوير كرة القدم، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي التمويل المخصص للاتحادات الوطنية إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي حتى الآن موعد الاجتماع الذي سيُناقش خلاله المقترح بصورة رسمية.

اعتراضات أوروبية على المشروع

ويأتي الموقف الأفريقي في وقت تتواصل فيه الردود على المبادرة، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتراضه على المشروع، معتبرا أن فكرة بيع حصة من حقوق بطولات الاتحاد الدولي تمثل تجاوزا لحدود لا ينبغي المساس بها.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، أن كرة القدم ليست ملكا لأي جهة، وأن الاتحاد الدولي لا يملك حق التصرف فيها من خلال بيع جزء من حقوقها الاستثمارية، لتتواصل بذلك حالة الجدل حول المشروع في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات الاتحادات القارية والأعضاء خلال الفترة المقبلة.